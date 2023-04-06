خارجية النواب تدعو المجتمع الدولي لوقف اعتداءات الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين

الوكيل الإخباري

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- دعت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الهمجية والوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي كان آخرها الاعتداءات الوحشية التي وقعت على المصلين فجر أمس الأربعاء في المسجد الأقصى المبارك.وجددت اللجنة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، استنكارها الشديد لما يجري في المسجد الأقصى المبارك، واصفة هذه الجرائم بالعمل الإرهابي الجبان ويعكس نهج الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.وقالت إن الأردنيين جميعا يشعرون بالسخط والغضب من موقف الحكومة الإسرائيلية، مطالبة الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية بالضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الجرائم ونبذ تلك الممارسات والعمل على تجريمها بكافة الوسائل القانونية الرادعة.