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الأربعاء، 17-05-2023 11:03 ص

خارجية النواب تدين تعرض السفارة الأردنية في الخرطوم للاعتداء

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الوكيل الإخباري - دانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، الاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم، واصفة هذا الفعل بأنه خرق واضح للقانون الدولي.اضافة اعلان


وقالت اللجنة، في تصريح صحفي، أصدرته اليوم الأربعاء، على لسان رئسها النائب خلدون حينا، إنها تستنكر تعرض مبنى السفارة للاقتحام والتخريب.

وأكد حينا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال إن اللجنة تلفظ مثل هذه الأعمال، وكل أشكال العنف والتخريب، خصوصا التي تستهدف المباني الدبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعلنت تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

 




 

 


 

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