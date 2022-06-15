دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الطراونة ان مؤسسة المتقاعدين العسكريين تسعى لتأمين حياة كريمة لمنتسبيها على مختلف الأصعدة.وأضاف خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء للاطلاع على الوضع الاداري للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بحضور مديرها العام اللواء الركن المتقاعد الدكتور اسماعيل الشوبكي أن المتقاعدين العسكريين هم بيت الخبرة في مختلف المجالات.وأشاد بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني للأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة ولمنتسبيها العاملين والمتقاعدين في مختلف المجالات.ودعا الحكومة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين وسد الفجوة بين رواتب المتقاعدين لمن أنهى خدمته قبل وبعد العام 2010.وأشار الى أهمية الترويج الاعلامي لنشاطات المؤسسة المختلفة وضرورة أن تكون هناك رقابة ادارية مستمرة على المشاريع الانتاجية التي تنفذها.من جهتهم طالب النواب: عبدالله عواد ومحمد الشطناوي وزهير السعيدين وأحمد الخلايلة وأحمد القطاونة وبلال المومني وعمر الزيود وتيسير كريشان ورمزي العجارمة بضرورة تحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين من مختلف الأجهزة الامنية وتسديد الحكومة للديون المستحقة للمؤسسة فضلا عن تخصيص مخصصات مالية للمؤسسة في بنود الموازنة العامة للدولة وشمول كافة الرتب العسكرية بالإعفاء الجمركي.