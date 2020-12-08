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الثلاثاء، 08-12-2020 02:32 م

دعوة مجلس الأعيان للانعقاد الخميس المقبل

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الوكيل الإخباري – دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المجلس للانعقاد مباشرة بعد انتهاء مراسم خطاب العرش الخميس المقبل.

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وفرض فيروس كورونا المستجد نفسه على استعدادات مجلس الأمة، التي تتزامن مع مراسم افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر.


وقال أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود في وقت سابق، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة؛ بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس.


وأوضح، أن الإجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلاً عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الدورة غير العادية، الخميس المقبل.


 




 

 


 

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