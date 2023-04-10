الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

ضبط 640 متسولا خلال الشهر الماضي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وزير الزراعة يلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات الاردنيات

الغذاء والدواء تغلق 11 منشأة وتوقف 57 أخرى بالزرقاء

بالفيديو .. بدء تساقط كثيف للامطار في عمان

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى

الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

الإثنين، 10-04-2023 04:21 م

سياحة النواب تبحث قضية إيقاف الاعتراف بشهادات البحرية الأردنية من دولة عربية

WhatsApp Image 2023-04-10 at 4.10.43 PM


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسينن إن اللجنة معنية بمتابعة ومراقبة كل الإجراءات التي تتبعها الهيئات المستقلة التي تأتي ضمن اختصاص اللجنة، لا سيما الهيئة البحرية الأردنية والوقوف على جميع المخالفات وتصحيحها بشكل سريع وعدم السماح لأي جهة كانت الإساءة إلى سمعة وقدرة الكفاءات الأردنية.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاثنين، لمتابعة تقدم سير العمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بما يخص عمل الهيئة البحرية الأردنية، وقضية إيقاف الاعتراف بشهادات البحرية الأردنية مؤقتا من قبل إحدى الدول العربية.

وأضاف ياسين، بحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير الهيئة البحرية نعمان الصيفي، أن "سياحة النواب" خرجت بمجموعة من التوصيات التي تتعلق بقضية منح عدد من الطلبة شهادات مشكوك بصحتها صادرة من الهيئة البحرية، مبينًا أن اللجنة توافقت على تحويل هذا الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق بهذه القضية ومُحاسبة المُقصرين.

ودعا إلى تشكيل لجنة من مندوبين عن وزارة النقل والهيئة البحرية وعدد من الخبراء في قطاع النقل البحري للتحقق بجميع ما ورد في كتاب الهيئة والتوصيات الواردة فيه بخصوص ملف سلامة الحاويات والصادر إلى وزير النقل، مُشيرًا إلى أنه في حال ثبوت عدم صحة النقاط الواردة في هذا الكتاب سيتم المطالبة بتحويل هذا الملف إلى القضاء.

وبين ياسين أن "السياحة النيابية" توافقت على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب: محمد الخلايلة وماجد الرواشدة ورمزي العجارمة وعائشة الحسنات، مُهمتها مُتابعة ملف سلامة الحاويات، وقضية الشهادات الموقوفة، قائلًا إن الهيئة البحرية لديها قصور في عملية إدارة موضوع سلامة الحاويات، والذي قد يُشكل خطرًا على العاملين نتيجة هذا القصور.

بدورهم، أكد النواب: محمد المحارمة، ماجد الرواشدة، دينا البشير، رمزي العجارمة، عائشة الحسنات، محمد الخلايلة، علي الغزاوي، محمود الفرجات،
طلال النسور، أسامة القوابعة، ضرورة متابعة كل الملفات التي تشوبها شبهات فساد والتحقيق فيها وإحالة المقصرين إلى القضاء.

وقالوا إن مثل هذه القضايا في حال لم يتم تصويبها ومُعالجتها، سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، الذي يعيش الآن مرحلة تصحيحية تتماشى مع الرؤى الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية، داعين إلى ضرورة فتح قنوات التواصل مع كُل الأطراف لمُعالجة هذه المشكلة، والحد من تفاقمها، والحفاظ على سمعة ومكانة الشهادات والخبرات الأردنية.

من جانبه، قال الصيفي إن الهيئة لديها إحصاءات دقيقة حول جميع العاملين القطاع البحري، والذين يصل عددهم إلى 1632 ضابطًا ومُهندسًا بحريًا، موضحًا أن الشهادات المشكوك في صحتها لم تتجاوز 27 شهادة، وقد تم حصرها وإيقافها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG-20230410-WA0098

لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية تطلع على برامج صندوق المعونة الوطنية

120231561918113479144

مالية النواب تواصل مناقشة تقارير ديوان المحاسبة

42023914352924823201

السياحة النيابية تناقش عمل الهيئة البحرية الأردنية

0L5A0017

لجان نيابية تعقد اجتماعات اليوم

WhatsApp Image 2023-04-09 at 5.46.11 PM

مالية النواب تدعو الجامعة الهاشمية لتصويب مخالفات واردة بتقرير ديوان المحاسبة

1681043412499

خدمات الأعيان تتطلع على استراتيجية شركة البريد

أخبار متعلقة
42023914352924823201

السياحة النيابية تناقش عمل الهيئة البحرية الأردنية

1680523160882

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة السياحة

WhatsApp Image 2023-03-17 at 10.44.26 PM

وفد نيابي يلتقي وزير البترول المصري

معالي_السيدة_خولة_العرموطي

العين العرموطي تتسلم جائزة المرأة العربية

0L5A6224

مصادر نيابية: حسم ملف الإعفاءات الطبية قبل رمضان

main_image6412c6e8d7e9c

الصفدي ينعى الشيخ عبد المجيد الدغمي