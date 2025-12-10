مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026

05:52 ص

الوكيل الإخباري- يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.





وكان المجلس قد شرع، الاثنين، في مناقشة "الموازنة العامة"، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.



وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت، في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.



وكان مجلس النواب أحال، في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، والتي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

