طاقة النواب تؤكد ضرورة وجود استراتيجية تجعل من الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس طلال النسور، أهمية وجود نظرة استراتيجية تجعل من الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء، ومركزًا لتعزيز تبادل الطاقة بين دول الجوار.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحث اتفاقية الربط الكهربائي بين الأردن والعراق.



وقال النسور، إننا بأمس الحاجة إلى تطوير المشاريع، وتعزيز الاستثمارات بين الدول الشقيقة، لدفع عجلة الاقتصاد، مضيفًا أن مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، يُعتبر أولوية.



ودعا، الحكومة إلى الاهتمام بتنفيذ باقي المشاريع الاستراتيجية المرتقبة بين البلدين، كمشروع أنبوب نقل النفط من مدينة البصرة إلى العقبة، ومشروع المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين البلدين.



وبين النسور، أن الأردن والعراق وقعا في أيلول 2020 اتفاقًا، تزود عمان بموجبه، بغداد بالطاقة الكهربائية بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين، لمعالجة مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي التي يعاني منه الشعب العراقي.



وأشار إلى وضع حجر الأساس لمشروع خط الكهرباء الأردني العراقي في 6 تشرين الأول 2022، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، لافتًا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يؤمّن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن، وهو انعكاس وترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون المشترك.



بدورهم، قدم النواب: موسى هنطش، وسليمان أبو يحيى، وعمر النبر، وشادي فريج، جملة من التساؤلات تمحورت حول قدرة تزويد الأردن للعراق بالكهرباء في الاتفاقية، طول الخط وتكلفته وطرق تأمين حمايته، والمدة المتوقعة للبدء بتزويد العراق بالكهرباء.



وتساءلوا أيضًا إذا كان هناك جدول زمني متفق عليه مع الشركة (جنرال الكترك) المحال عليها العطاء، أو خطة لتسريع الانتقال الى المرحلة التالية، كون العراق يهدف الى استيراد 1200ميغاوات، وأين وصلت باقي اتفاقيات الربط مع الدول العربية الشقيقة: مصر، السعودية، فلسطين، لبنان.



من جانبه، قال الخرابشة، إن العمل جار على تعزيز موقع المملكة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز الربط مع دول الجوار العربية.



وأضاف أن الأردن ينتج حاليًا 2500 ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة (عبور وصافي قياس) باستغلال طاقتي (الشمس والرياح)، فيما ينتج 4400 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة التقليدية، مؤكدًا أهمية الربط الكهربائي في تحقيق استقرارية الأنظمة الكهربائية ورفع اعتماديتها للأنظمة المرتبطة.



واستعرض الخرابشة مستجدات الربط مع مصر ورفعه من 550 ميغاواط إلى 1100 ميغاواط، ومع فلسطين الذي ارتفع من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط، بينما يجري حاليًا العمل على مضاعفتها.



وأكد أهمية مشاريع الربط المتفق عليها مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي العربية، مشيرا إلى استعداد المملكة وجاهزيتها لتزويد الأشقاء اللبنانيين بالكهرباء.



وفيما يتعلق بالربط مع العراق، قال الخرابشة، إن العمل جار على ربط منطقتي الريشة والرطبة باستطاعة 40 ميغاواط، وسيتم في مرحلة لاحقة ربط الريشة بالقائم بمسافة 330 كيلومترا وباستطاعة 150 ميغاواط نهارًا و200 ميغاواط ليلًا، مبينا أن الأردن يتابع مع الجانب العراقي آليات تنفيذ مشروع أنبوب النفط.



من ناحيته، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية بالوكالة المهندس محمد بريزات، إن الشركة تهدف من خلال الربط الكهربائي الإقليمي لتحقيق العديد من المنافع الفنية والاقتصادية للنظام الكهربائي الأردني، من خلال الاستغلال الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية وزيادة اعتمادية الشبكة الكهربائية الوطنية وتشغيل النظام الكهربائي بأعلى كفاءة ممكنة.



وكان النسور رفع، في بداية الاجتماع، تهنئة باسمه وأعضاء "الطاقة النيابية" إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والأسرة الهاشمية، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على سمو الأميرة رجوة الحسين.