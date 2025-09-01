"عمل الأعيان" تُثمن جهود "الخيرية الهاشمية" الإغاثية والإنسانية

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الاثنين، بحضور أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، دور الهيئة في تقديم المساعدات المحلية وجهودها الإغاثية والإنسانية.

وثمن العين مراد، الجهود المبذولة من "الخيرية الأردنية" بتوجيهات ملكية سامية في دعم صمود أهالي قطاع غزة، مؤكداً أن الهيئة تترجم الرؤية الملكية الهاشمية في مد يد العون لكل منكوب ومحتاج داخل وخارج المملكة.



بدوره، قال مقرر اللجنة العين فاضل الحمود، إن اللجنة تهدف من الاجتماع التعرف على برامج الهيئة وجهودها الإنسانية بتوجيهات ملكية مستمرة والتحديات التي تواجه العمل الإغاثي المقدم لأهلنا في قطاع غزة، ودور القوات المسلحة في دعم جهود الهيئة بهدف استدامة الحياة في القطاع.



من جانبه، تحدث الشبلي عن تأسيس الهيئة برؤية ملكية هاشمية رائدة لغايات إنسانية تعكس القيم والأخلاق الأردنية ضمن عمل مؤسسي يناط فيه العمل الخيري والإغاثي، مستعرضا أبرز برامج الهيئة لخدمة الإنسانية واستجابة للكوارث في العالم.



وبيّن أن حملة "لأهلنا في غزة"، التي جاءت بتوجيهات ملكية استهدفت حوالي مليوني شخص في القطاع، إذ تضمنت 53 طائرة عبر مطار العريش، و102 طائرة عمودية ضمن الجسر الجوي و164 إنزالا جويا أردنيا و400 إنزال جوي بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة و194 قافلة برية بمجموع 8480 شاحنة، إلى جانب 119 ألفا و938 طنا من المساعدات المرسلة من الأردن، ومليون و115 ألفا و656 وجبة غذائية، و29 ألفا و646 ربطة خبز من خلال المخبز الآلي، و21 ألفا و154 متر ماء، و579 طرفا صناعيا، و36 ألفا و58 عملية جراحية، 489 ألفا و801 مراجع، و6 آلاف وحدة دم.



وأشاد الشبلي ، بجهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي في إسناد عمل الهيئة بهدف استدامة الممر الإغاثي الأردني على الرغم من التحديات التي تواجه إيصال تلك المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن الهيئة قدمت التعليم عن بعد لأبناء القطاع بهدف استدامة التعليم.

وأضاف أن الهيئة قدمت خلال فترة عملها عددا من المساعدات الداخلية والخارجية فأوصلت الهيئة مساعدات خارجية إلى 42 دولة تخدم مبادئ العمل الإغاثي الإنساني.



وتطرق إلى جهود الهيئة داخل المملكة، التي تتضمن برنامج الأمن الغذائي، والمشاريع الإغاثية والإيوائية، والدعم الصحي، ومشاريع التدريب من أجل التمكين والتنمية المستدامة، والمساعدات النقدية، والبرنامج التعليمي، مشيراً إلى ان تلك البرامج استهدفت الأردنيين في المحافظات والجنسيات العربية والجنسيات الأخرى من اللاجئين الموجودين على أرض المملكة.