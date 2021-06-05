فلسطين النيابية تدعو البرلمانات العربية والدولية لنصرة الفلسطينيين

الوكيل الاخباري -

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دعت لجنة فلسطين النيابية، البرلمانات العربية والدولية إلى التحرك لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية التي أخلت ببوصلة السلم والأمن المجتمعي.وأكد رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي في بيان اصدرته اللجنة، اليوم السبت، بذكرى "النكسة"، أن حكومة الاحتلال تعمل على تفريغ المدينة المقدسة من أهلها، وتمارس سياسة التهويد والتهجير القسري بحق المقدسيين من منازلهم وفي حي الشيخ جراح وبلدة سلوان وتواصل اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.