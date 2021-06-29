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فلسطين النيابية تدعو لفضح ممارسات الاحتلال العنصرية

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الثلاثاء، 29-06-2021 11:15 م

فلسطين النيابية تدعو لفضح ممارسات الاحتلال العنصرية

نواب


الوكيل الاخباري - اكد رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي أن الأردن يخوض معركة مصيرية من أجل حي الشيخ جراح، مشيرا الى الحاجة لحملة شعبية وبرلمانية لفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وإطلاع البرلمانات عليها.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارة الظهراوي يرافقه وفد من لجنة فلسطين النيابية ضم النواب أحمد السراحنة وراشد الشوحة، وفايز بصبوص اليوم الثلاثاء،رابطة "برلمانيون لأجل القدس" في اسطنبول. 

وقال الظهراوي، إن العلاقة بين الرابطة ولجنة فلسطين، تكاملية لخدمة القضية الفلسطينية برلمانيًا، داعيًا الرابطة للعمل مع اللجنة من أجل التركيز على الوصاية الهاشمية على المقدسات المعترف بها عالميًا وعربيًا وفلسطينيًا.

 




 

 


 

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