الوكيل الإخباري

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- دانت لجنة فلسطين النيابية، الإساءة لجميع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من خلال مقاطع يتم تداولها من فليم "أميرة "الذي يغير الواقع الحقيقي للأسرى.وطالب رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي، في تصريح صحفي اصدرته اللجنة اليوم الأربعاء، منع عرض الفليم في دور السينما الأردنية، داعيا المؤسسات الإنتاجية الى انتاج أفلام تدعم حقوق الاسرى الفلسطينيين في نضالهم خلف القضبان وان لا تشوه الحقائق التي تخدم المحتل الصهيوني.وحيت اللجنة صمود الاسرى وتضحياتهم، داعية الى تقديم الاسناد والدعم لهم بمختلف المجالات وإقامة فعاليات تضامنية معهم رداً على فليم "أميرة ".