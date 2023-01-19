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الخميس، 19-01-2023 02:55 م

فلسطين النيابية في انعقاد دائم وحكومة نتنياهو في انهيار

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي فايز بصبوص إن اللجنة تتابع عن كثب آخر التطورات المتسارعة والمتلاحقة على الساحة الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي التأكيد على موقف الشعب الأردني من التطورات وعلى رأسها تحذيرات جلالة الملك عبدالله الثاني من حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو وأعضائها المتهمون وملاحقون قضائيا.اضافة اعلان


وأعلن بصبوص، في تصريح صحفي اليوم الخميس، عن أن فلسطين النيابية ستكون يانعقاد دائم لتبعث برسائلها الى كل من يهمه الأمر حول موقف الشعب الأردني من هذه المستجدات لخطورة ما يحدث والتهديد المباشر للأردن هوية ووجود من قبل أجندات الاحتلال الصهيوني الأكثر تشددا.

وحذر من الرضوخ للضغوط التي تدعوا دوليا للتكييف مع هذه الحكومة بدلا من مواجهتها.

وأشار بصبوص الى ان حكومة بنيامين نتنياهو "الفاشية" في انهيار بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يلزم "نتنياهو" بإقالة وزير الداخلية والصحة وزعيم حزب شاس "أرييه درعي" ومنعه من تولي أي مناصب حكومية.

وهنأ بصبوص باسم فلسطين النيابية الشعب الفلسطيني عامة وحركة فتح خاصة بالإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر يونس، واصفا اياه بـ"مانديلا فلسطين" ثاني أقدم أسير والذي أفرج عنه حرا بعد 4 عقود في سجون الاحتلال.

وأشار إلى إجراءات الاحتلال الإجرامية من خلال نشرها عناصر الشرطة لمنع أي مظاهر احتفالية بتحرير الأسير.

 




 

 


 

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