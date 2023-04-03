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الإثنين، 03-04-2023 02:35 م

لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية تزور مركز علاج الإدمان

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الوكيل الإخباري - زارت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية اليوم الاثنين، مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات، للاطلاع على الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في مواجهة هذه الآفة والخدمات العلاجية التي يقدمها المركز. اضافة اعلان


وثمنت اللجنة برئاسة النائب بسام الفايز الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات لحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة، والدور الإنساني الذي يقوم به المركز وآليات التقدم للعلاج فيه، وما يحيط بذلك من سرية تامة تزيد من رغبة المدمن وذويه في الحصول على العلاج، وما يترتب من آثار قانونية معفية للمدمن تشجيعاً له في اجتياز برنامج العلاج والعودة للمجتمع بكامل طاقاته وقدرته على العطاء.

وأشار إلى أن مجلس النواب يقف إلى جانب مديرية الأمن العام ويدعم جهودها لحماية المجتمع من شرور المخدرات بكافة أشكالها.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن مديرية الأمن العام مستمرة بالعمل المشترك مع كافة الجهات لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال مكافحة المخدرات، من خلال خطط استراتيجية في مجال المكافحة والتوعية والعلاج.

واستمع رئيس وأعضاء اللجنة إلى إيجاز قدمه رئيس مركز معالجة الإدمان، استعرض خلاله طرق العلاج وكيفية التعامل مع المدمنين وقانون العلاج والمراحل التي يمر بها علاج المدمن، بالإضافة للبرنامج الإصلاحي الشامل الذي يخضع له المدمن لإعادة تأهيله وإدماجه بالمجتمع من جديد.

 




 

 


 

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