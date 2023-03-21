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الثلاثاء، 21-03-2023 03:06 م

لجنة فلسطين في الأعيان تستنكر تصريحات وأفعال وزير مالية حكومة الاحتلال

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الوكيل الإخباري - استنكر رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان العين نايف القاضي التصريحات الأخيرة لوزير المالية في الحكومة الإسرائيلية الفاشية العنصرية التي يقودها بنيامين نتنياهو وعبر فيها عن الموقف الحقيقي لهذه الحكومة التي تضم مجموعة من المتطرفين الحاقدين أمثال هذا الوزير المدعو سموتريتش وفي هذا الوقت الذي يتزامن مع اجتماعات العقبة وشرم الشيخ وفي تجاهل متعمد لنتائجهما في وقف التصعيد وتجميد عمليات الاستيطان.

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وأضاف القاضي لقد كشف الوزير المتطرف وقبلة وزير الامن الداخلي بن كفير عن رصيد من الحقد الذي يحملانه اتجاه الشعب الفلسطيني وعزمهما الواضح في تجاهل الوجود الفلسطيني والدعوة لإزالة بلدة حوارة من الوجود.


وتابع لقد تميزت حكومة نتنياهو العنصرية الجديدة بمواقف محيرة ومتناقضة ومتنكرة في مجملها لكل القوانين والاعراف والمعاهدات الدولية كما انها تتجاهل ابسط الحقوق الذي يتمتع بها الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.


وبيّن أن ما أفاض به عقل الوزير المتطرف المريض وعرضة خارطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الاردنية الهاشمية والاراضي الفلسطينية المحتلة هو تصرف تحريضي عدائي غير معقول او مقبول ويعتبر خرقاً صريحاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.


كما أدان القاضي التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة ازاء الشعب الفلسطيني وحقة الشرعي في الوجود.


وأكد القاضي وقوف الأردن الثابت ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني وحقه الاساسي في الوجود على ارضه واقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وعلى حدود الرابع من حزيران 1967 وضرورة انسحاب اسرائيل من اراضي الضفة والقدس بشكل كامل.


وطالب القاضي الشعب الفلسطيني بضرورة الوحدة ووقف الانقسام في الصف الفلسطيني والعمل مع الاشقاء العرب من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المغتصبة والمحافظة على مصالحة التاريخية المشروعة.


وأشاد بالموقف الأردني الثابت الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في كل مناسبة تتعلق بقضية الشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية التاريخية على القدس والاماكن الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

 




 

 


 

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