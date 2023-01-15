الأحد 15-01-2023
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الأحد، 15-01-2023 06:17 ص

"مالية النواب" تناقش موازنات وزارات التخطيط والصناعة والاستثمار اليوم

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة.

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حيث تناقش اللجنة المالية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023؛ لكل من "وزارة التخطيط والتعاون الدولي/المجلس القومي للتخطيط، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار".


كما تناقش اللجنة الموازنة لكل من؛ دائرة الإحصاءات العامة، هيئة الاستثمار، هيئة الأوراق المالية، شركة بورصة عمان، مركز إيداع هيئة الأوراق المالية، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، دائرة مراقبة الشركات، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الشركة العامة للصوامع والتموين، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.


وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، كما تناقش اللجنة الإدارية خطة تحديث القطاع العام.


وتناقش اللجنة القانونية المقترحات على تعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك لمجلس النواب، كما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.


 




 

 


 

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