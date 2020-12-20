الأحد 20-12-2020
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مجلسا الأعيان والنواب يرفعان ردهما على خطاب العرش السامي اليوم

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الأحد، 20-12-2020 08:00 ص

الملك افتتح الدورة غير العادية في 10 كانون الأول

مجلسا الأعيان والنواب يرفعان ردهما على خطاب العرش السامي اليوم

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توضيحية


الوكيل الإخباري - يرفع مجلسا الأعيان والنواب، كلا على حدة، الأحد، ردهما على خطاب العرش السامي.

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وقد أقر مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، برئاسة عبدالمنعم العودات، صيغة رده على خطاب العرش السامي بعد إجراء تعديلات طرحتها لجنة الرد، لرفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.


وأقر مجلس الأعيان في جلسته الثلاثاء الماضي، برئاسة فيصل الفايز، صيغة الرد على خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.


وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح في 10 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، الدورة غير العادية والأولى في عمر مجلس الأمة التاسع عشر، وألقى خلالها خطاب العرش السامي.

 

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