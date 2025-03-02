مجلس النواب يرجئ جلسة الاثنين إلى الاربعاء

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، تأجيل جلسة المجلس المقررة صباح يوم غد الاثنين، إلى صباح يوم الاربعاء الساعة 11:30 صباحا. اضافة اعلان





وسيناقش مجلس النواب قرار من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 بداء من المادة الرابعة.