مجلس النواب يرجئ جلسة الاثنين إلى الاربعاء

وسيناقش مجلس النواب قرار من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 بداء من المادة الرابعة.
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