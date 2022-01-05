الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 334 وفاة و 194747 إصابة بفيروس كورونا

الكرك: جلسة حوارية لتحديد الاحتياجات الشبابية لمشروع شباب قادر

إدانة 3 موظفين وحبسهم شهرا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية

الأمن يلقي القبض على مطلوب خطير أطلق النار على قوة أمنية

رويترز: محتجون يسيطرون على مطار ألماتي كبرى مدن كازاخستان

عاملان أديا لطفرة إصابات كورونا عالميا.. ما هما؟

مجلس النواب يلغي عبارة "الشرطة والدرك" من نص الدستور ويستعيض عنهما بـ"الأمن العام"

مجلس النواب يمنح الحصانة لرئيس ديوان المحاسبة

دولة عربية تقرر تمديد الدراسة عن بعد في مدارسها

تنويه من وزارة التربية بشأن سير الامتحان التكميلي لشهادة التوجيهي

الأربعاء، 05-01-2022 06:20 م

مجلس النواب يلغي عبارة "الشرطة والدرك" من نص الدستور ويستعيض عنهما بـ"الأمن العام"

155118966_3776918055707626_5904770570644302826_o


الوكيل الاخباري - أقر مجلس النواب الأربعاء إلغاء عبارة "الشرطة والدرك" الواردة في نص المادة 127 من الدستور الأردني، والاستعاضة عنها بعبارة "الأمن العام".اضافة اعلان


كما أقر الغاء الفقرة 3 منها والتي تنص على "يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم".

وكان ينص النص الأصلي من المادة 127 على:

1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.

ويذكر أنه وفق الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور الأردني يعين الملك منفردا قائد الجيش ومدير المخابرات، حيث تنص على:

2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:

أ. اختيار ولي العهد.

ب. تعيين نائب الملك.

ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية.

د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.

هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.

و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5945e369-568d-4d4c-98da-c6607adbac3f

مجلس النواب يمنح الحصانة لرئيس ديوان المحاسبة

1220212872618195936531

النواب يستكمل مناقشة التعديلات الدستورية الخميس

11201912152014268025351

النواب يقر تعديلا دستوريا حول مناقشة تقرير ديوان المحاسبة

12202128114241310501827

الموافقة على تضمين موازنات الوحدات الحكومية بقانون الموازنة العامة

image (18)

زراعة الأعيان تناقش إنجازات وتحديات المؤسسة التعاونية

120223162458398643810

إتاحة تشكيل لجنة مشتركة من الأعيان والنواب لبحث مواد مختلف فيها

أخبار متعلقة
0L5A0436

النواب يعدل مادة تعنى بملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة

12022473251217286578

موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الأمة شرط لإصدار قرارات مرتبطة بقوانين محددة

120224131124633774727

النواب يؤجل مناقشة المادة 76 من الدستور الأردني

120222131629508481560

منع النواب والأعيان من التعاقد مع الحكومة باستثناء واحد

720202912045422849982

إلغاء استقالة الحكومة إذا حل مجلس النواب في آخر 4 أشهر من عمره

1220212872618195936531

تعديل دستوري يعتبر استقالة النائب نافذة من تاريخ تقديمها