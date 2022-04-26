الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الغذاء والدواء: حملة رقابية خلال العيد والتفتيش على مدار الساعة

"التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم

أسعار الذهب محلياً

الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين

مفتي عام المملكة: القدس والمقدسات تعتبر لدى الملك خطا أحمر

الأردن بالمرتبة 81 عالمياً على مؤشر الابتكار

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تفاصيل أسعار الخضار اليوم .. والليمون يواصل ارتفاعه

إصابة بحادث تدهور صهريج على اوتوستراد المفرق

الثلاثاء، 26-04-2022 09:39 ص

مجلس النواب يواصل مناقشة تعديل قانون العقوبات

نواب 2


الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب، في جلسة صباحية اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

اضافة اعلان


وأقر المجلس أمس، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، حيث وافق على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، أو لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة إذا أقدم جهارا او باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) إلى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.


وتنص المادة 175 على “من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم”.


ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال أو غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخالها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة “بنكنوت” مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.


وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.


ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، اذا استعمل الفاعل سلاحاً، واذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في إحداث تشويه جسيم او اية عاهة أخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.


ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نواب

النواب يناقش تقارير ديوان المحاسبة اليوم

1650892849794

سياحة الأعيان تبحث واقع وتحديات سياحة المغامرة في المملكة

WhatsApp Image 2022-04-25 at 3.39.47 PM

فلسطين النيابية: اعتداء الاحتلال على الأقصى يقوض فرص السلام

0L5A0411

النواب يغلظ عقوبة إهانة الشعور الديني

Suicide8

تغليظ العقوبة على الشروع بالانتحار - تفاصيل

WhatsApp Image 2022-04-17 at 1.56.15 PM

النواب يغلظ عقوبة تزوير الأوراق المالية

أخبار متعلقة
0L5A0017

النواب يواصل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

0L5A6224

النواب ينتخب لجنة الصحة والبيئة - أسماء

image_editor_output_image571107854-1639943013601

استقالة النائب رائد رباع من فلسطين النيابية والغرابلي خلفا له

M63A9908

مجلس النواب يشرع بانتخاب لجنة جديدة للصحة والبيئة

0L5A6224

بعد إقراره من مجلس الأمة.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الانتخاب

M63A9908

أول جلسة نيابية في رمضان الاثنين المقبل وهذه تفاصيلها