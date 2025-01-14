مساعد رئيس مجلس النواب تمكين الشباب والمرأة أولوية وطنية

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الوكيل الإخباري- أكد مساعد رئيس مجلس النواب، محمد المراعية، أن الشباب والمرأة يمثلان أساس العملية السياسية ومحركها الرئيسي، مشيرًا إلى أن تمكينهم يُعد أولوية وطنية تحظى برعاية ملكية سامية. اضافة اعلان





حديث المراعية جاء خلال لقائه مجموعة من الشباب المشاركين في "مشروع تطوير مهارات الشباب"، الذي تنظمه منصة "رايس الدولية"، اليوم الثلاثاء، في دار مجلس النواب، بحضور النائب عبد الحليم عناب.



وأوضح المراعية أن تمكين الشباب وتفعيل دورهم يتماشى مع الرؤية الملكية الهادفة إلى بناء جيل واعٍ يشارك بفعالية في صياغة مستقبل البلاد وتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار إلى أن عملية التحديث السياسي تتطلب تغييرات ثقافية تعزز مشاركة الشباب، وتؤهلهم للاندماج في العمل المجتمعي والسياسي على حد سواء.



وأضاف المراعية أن إشراك الشباب لا يقتصر على العمل السياسي فقط، بل يشمل تعزيز مشاركتهم المجتمعية وتنمية مهاراتهم القيادية، مما يساهم في بناء مستقبلهم ويعزز من دورهم الفاعل في تحقيق تطلعات الوطن.



وأشاد بالدور الحيوي الذي يلعبه الشباب الأردني، مؤكدًا أن مجلس النواب يقدّم الدعم اللازم للمشاريع والأفكار التي تسهم في تمكين الشباب، انسجامًا مع التوجيهات الملكية.



من جانبه، قدّم مدير منصة "رايس الدولية"، عمرو أبو عنقور، عرضًا حول مشروع تطوير مهارات الشباب، مبينًا أن المشروع يهدف إلى توفير مساحة للشباب للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم، مما يعزز من قدراتهم على التفاعل مع المجتمع والقيام بدور فعّال في تحقيق الرؤية الملكية لتمكين الشباب.