مصدر نيابي لـ"الوكيل": مجلس النواب سيعتذر للأردنيين في جلسة الأحد.. وطي الخلاف بين الدغمي وأبو يحيى

الوكيل الاخباري - أكد مصدر نيابي مطلع أن الأمور في مجلس النواب تتجه إلى الحل، في مسألة مشاجرة النواب التي اندلعت بين عدد من أعضاء المجلس الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أنه لا يوجد خيارات أخرى سوى الحل.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الاخباري" أن رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي أقام وليمة في أحد المطاعم العريقة بالعاصمة عمان، ودعا إليها قرابة 60 نائباً، للتباحث خلالها بمجريات جلسة الأحد، وهي الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس عقب "عراك الثلاثاء"، في محاولة لتسير الجلسة بمجراها الطبيعي ويستكمل النواب مناقشة التعديلات الدستورية.

وبين أن رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي طلب من النواب السعي لتعود الأمور إلى مجاريها، حتى يستكمل المجلس مجريات الجلسة، مبيناً أن الدغمي لفت النواب إلى أن الشعب الأردني بأكمله سيراقب جلسة الأحد بكل شغف، للوقوف على ما جرى في جلسة الثلاثاء.

وأشار أن الدغمي يتوجه لأن يعتذر الأحد للشعب الأردني عمّا جرى في المجلس.

وأوضح المصدر لـ"الوكيل الاخباري" أن اتفاقياً مبدئياً جرى لأن يكون هناك اعتذاراً متبادلاً بين رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي والنائب سليمان أبو يحيى، وذلك لطي الخلاف الذي حصل بينهما والمشادة الكلامية التي جرت الثلاثاء.

ولفت إلى أن الشكوى التي قدمها النائب أندريه حواري و النائب شادي فريج لا تزال قائمة في اللجنة القانونية، مشيراً إلى أن النظام الداخلي يعطي مهلة للجنة 14 يوماً لرفع توصياتها إلى مجلس النواب، مبيناً أنه خلال هذه الفترة سيكون هناك محاولات للصلح بين الأطراف المتنازعة في المجلس.