مناقشة تقرير اللجنة المشكلة لمعرفة سبب انقطاع الكهرباء اليوم

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، تقرير اللجنة الفنية المشكلة بخصوص انقطاع التيار الكهربائي في المملكة.



وكانت اللجنة، قد استمعت لمجموعة من الخبراء بشأن موضوع انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء المملكة.



وقال رئيس اللجنة زيد العتوم، إن "الحكومة استعانت في اجتماعها الأول المتعلق بحادثة انقطاع الكهرباء عن الأردن مع اللجنة بشركة تشيزي الإيطالية المتعاقدة مع شركة الكهرباء الوطنية".



وبين العتوم أن "لجنة الطاقة النيابية تستعين في اجتماعها الثاني بمجموعة من الخبراء الأردنيين لمعرفة سبب انقطاع الكهرباء عن الأردن"، مشيراً إلى أن الأردن يملك خبرات متراكمة عملت طوال السنوات الماضية في قطاع الكهرباء.

وتناقش اللجنة القانونية، موضوع العرف والعادات العشائرية.



وتلتقي لجنة الصحة والبيئة، مع ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن وذلك لمناقشة الوضع الوبائي.

وتزور لجنة المرأة وشؤون الأسرة، منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتلتقي جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول أميركا الشمالية، السفير الكندي وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

