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الأربعاء، 09-03-2022 07:10 م

نواب يطالبون بزيادة مخصصات الجامعات ومشاركة القطاع الخاص بتطوير التعليم - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أشاد رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، بالتوجيهات الملكية السامية القاضية بشمول جميع الطلبة الجامعيين المتقدمين بطلبات للاستفادة من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي، قائلين إن مثل هذه اللفتات ليست بجديدة على الهاشميين الذين يحملون على عاتقهم هموم الطلبة والعملية التعليمية والنهوض بها.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور طالب الصرايرة، وحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العجلوني وعدد من المختصين.

ودعا الصرايرة الى ضرورة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص بتطوير العملية التعليمة والنهوض بها، خصوصا اذا ما علمنا بأن القطاع التعليمي يعاني من قلة الموارد وعجز في الميزانية.

وتابع ان هذه المكرمة مكنت من شمول العديد من الطلبة من الاستفادة من المنح والقروض الجامعية للعام 2021/ 2022، فضلا عن تحويل قروض نحو 13 ألف طالب وطالبة من الذين سبق وأن حصلوا عليها من صندوق دعم الطالب الجامعي الى منح جزئية. 

النواب الحضور، بدورهم اكدوا ضرورة تقديم التسهيلات والدعم للجامعات وزيادة مخصصاتها المالية، بالإضافة الى مواكبة التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل، فضلا عن ضرورة وجود بيئة تعليمية آمنة.

من جانبه، ثمن عويس التوجيهات السامية بشمول جميع الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام 2021/ 2022، مشيرا الى ان "التعليم العالي" أعلنت عن القوائم النهائية لأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة منها على البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وقال ان العدد الإجمالي للمتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط، بحسب التعليمات بعد معالجة الطلبات التي تم تجميدها سابقا، بلغ 74372 طالباً وطالبة، فيما رُشح جميع المتقدمين أي ما نسبته 100 % من إجمالي عدد المتقدمين.

وأضاف عويس: توزع المرشحون للاستفادة ما بين 65310 طلاب من مرحلة البكالوريوس، و9062 طالبا وطالبة من مرحلة الدبلوم المتوسط.

وأكد عويس بأن نتائج الترشيحات الجديدة لن تؤثر على نتائج الطلبة الذين تم ترشيحهم بتاريخ 10/ 2/ 2022 للاستفادة من المنح سواء الكاملة أو الجزئية. 

وفي اجتماع آخر، ناقشت اللجنة عدد من الشكاوى المقدمة من الموظفين المتقاعدين من جامعة البلقاء التطبيقية.

واكد الصرايرة ضرورة إيجاد أسس وتعليمات واضحة في موضوع التقاعدات، مشيرا الى انه في الآونة الأخرى شهدت المؤسسات العديد من الأخطاء بخصوص التقاعدات.

وطالب في ذات الوقت، جامعة البلقاء التطبيقية بالعودة عن القرار وإعادة أولئك إلى عملهم.

العجلوني من ناحيته قال ان الجامعة خاطبت وزارة التعليم العالي بإلغاء المادة 66 من النظام التي تتيح لرئيس الجامعة الاستغناء عن الموظف دون الرجوع اليه، فضلا عن تعديل 15 مادة من النظام للحفاظ على حقوق كافة الأطراف.


 




 

 


 

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