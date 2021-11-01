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نواب يطلعون على واقع وتحديات المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين

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الإثنين، 01-11-2021 06:24 م

نواب يطلعون على واقع وتحديات المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين

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الوكيل الاخباري - نظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الاثنين، لقاء لأعضاء مجلس النواب من المتقاعدين العسكريين، لاطلاعهم على واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها.

وقال مدير عام المؤسسة اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي، إن اللقاء يأتي ضمن سياسة المؤسسة بالتواصل مع صناع القرار خصوصا في السلطة التشريعية لإيصال التحديات التي تواجه المتقاعدين العسكريين بشكل عام، ومؤسسة المتقاعدين بشكل خاص، مؤكدا أهمية دور النواب في ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة أن يلمس المتقاعد العسكري الدعم من خلال رفع مستواه المعيشي وتوفير المزيد من فرص العمل لهم باعتبارهم مكونا أساسيا من النسيج الوطني الاردني.

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