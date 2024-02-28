وفد طلابي من جامعات أميركية يزور مجلس النواب

الوكيل الإخباري - زار وفد طلابي من جامعات أميركية ويتعلمون اللغة العربية لدى مركز "قاصد" لغير الناطقين باللغة العربية، مجلس النواب اليوم الأربعاء.

والتقى الوفد بالنائب عمر العياصرة، الذي عرض دور مجلس النواب في الرقابة وتشريع القوانين، مشيرا إلى مسيرة الدولة الأردنية الديمقراطية التي بدأت بتدرج منذ التأسيس إلى مرحلة التحديث والإصلاح الراهنة.

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وقال إن مشروع الدولة الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يعبر عن الحالة الديمقراطية للانخراط في الأحزاب القائمة على برامج من شأنها أن تعالج مواطن الخلل التي تعيق التنمية وتسهم في تحقيق الرؤى والطموحات المنشودة.



وأضاف، أن مجلس النواب يؤمن بتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية عبر إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، اللذين يهدفان إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة الحزبية والسياسية.



وتطرق خلال اللقاء إلى الظروف السياسية الصعبة والصراعات التي تمر بها المنطقة وتؤثر على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المنطقة برمتها.