آفاق للطاقة توصي بتوزيع 25 % أرباحاً على المساهمين و تعرض الخطط المستقبلية لها

الوكيل الإخباري - حققت شركة آفاق للطاقة نتائج خلال عام 2022 حيث بلغت إيرادات الشركة 1075 مليون دينار مقارنة بـ 834 مليون دينار للعام 2021 حيث بلغت نسبة الزيادة في الإيرادات 29% .



كما حققت شركة آفاق للطاقة ربحاً صافياً العام الماضي بلغ 31.6 مليون دينار مقارنة بربح 23.3 مليون دينار للعام 2021.



وافقت الهيئة العامة للشركة خلال إجتماعها العادي الذي عقد اليوم برئاسة نائب رئيس هيئة المديرين المهندس ياسر المناصير على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% من راس المال.



و وافقت الهيئة العامة للشركة خلال إجتماعها العادي الذي عقد اليوم برئاسة نائب رئيس هيئة المديرين المهندس ياسر المناصير على المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة عن العام 2022.

وأستعرض نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ياسر المناصير أهم الإنجازات التي تحققت في عام 2022 والخطط والتطورات المستقبلية للشركة من خلال جميع العمليات اللوجستية لـ إستيراد وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية الجاهزة و مؤكداً أن الشركة ماضية في سياسة التوسع بمحطات الوقود حيث بلغت المحطات العاملة 96 محطة منتشرة في جميع محافظات المملكة ، وتتوجه الشركة لبناء 6 محطات سنوياً ، بالإضافة الى الإستمرار في تأهيل المحطات الأهلية والمملوكة لإشخاص وشركات تحت إسم المناصير وتفعيل أنظمة وحلول الدفع الإلكتروني فيها. بالإضافة الى التوسع في الاستفادة من الطاقة البديلة بتركيب وتشغيل تقنية الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء حيث تم الانتهاء من تنفيذ 39 محطة عاملة على الطاقة الشمسية حتى الآن والعمل مستمر للإستفادة من الطاقة الشمسية في كل محطات الشركة العاملة.



بالاضافة الى الاستمرار في زيادة عدد فروع الشركة الأردنية الحديثة لتجارة المواد التمونية " لومي ماركت "حيث يوجد الآن 62 فرع عامل بالإضافة الى 8 فروع قيد الانشاء ومن المتوقع تشغيلهم قريباً.



وفي الختام أضاف نائب رئيس هيئة المديرين المهندس ياسر المناصير " أتقدم بإسم أعضاء مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لعملائنا ولمساهمينا على ثقتهم الدائمة ودعمهم المتواصل لشركة آفاق للطاقة، والشكر لجميع الموظفين والعاملين في الشركة في كافة المستويات الادارية والوظيفية لجهودهم المميزة خلال العام الماضي ، والشكر الموصول لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ولهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن و لمؤسسة المواصفات والمقاييس على جهودهم المتواصلة في دعم قطاع الطاقة والإقتصاد الأردني في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ".

اضافة اعلان



