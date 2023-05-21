أبو خضر للسيارات تعلن عن الإطلاق الرسمي لسيارة أوبل كورسا إي الكهربائية بالكامل في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت أبو خضر للسيارات - شركة الآليات الرائدة، الوكيل الحصري لعلامة أوبل في الأردن، عن الإطلاق الرسمي لسيارة أوبل كورسا إي الكهربائية الجديدة كليًا.



ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة التوسيعة لعلامة أوبل التجارية ورفد السوق الأردني بأفضل منتجات سيارات الركاب الكهربائية والمدعومة بضمان مصنعي متكامل مع خدمات الصيانة المميزة.



و تعد أوبل "كورسا"من أفضل السيارات الصغيرة مبيعا منذ أن تم طرحها لأول مرة في السوق العالمي عام 1982. والآن، و مرور 40 عامًا وستة أجيال علىإطلاق الجيل الأول و إنتاج أكثر من 14.5 مليون مركبة، لا تزال "كورسا واحدة من أكثر السيارات شعبية في العالم.



تتمتع كورسا إي بتكنولوجيا و هندسة ألمانية وتعتبر سيارة شبابية بامتياز من خلال تصميمها المعاصر ومواصفاتها الرائدة وتقنياتها المتطورة. و هي واحدة من أكثر السيارات الكهربائية فعالية من حيث استهلاك الطاقة إذ تأتي بمحرك بقدرة 136HP وسعة بطارية 50KW.

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كما تستطيع قطع مسافة تصل إلى 350 كيلومتر بشحنة كاملة واحدة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتنقل اليومي. وتأتي أيضًا بخاصية الشحن السريع إذ يمكن شحنها لغاية 80% خلال نصف ساعة فقط.









تقدم أبو خضر للسيارات كفالة مصنعية لأوبل كورسا إي لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كم (أيهما أسبق) على النظام الكهربائي والبطارية وتوفر أيضًا مجموعة من الحلول التمويلية المتكاملة مع برامج صيانة ممتازة لتضمن تجربة قيادة واقتناء فريدة لجميع محبي علامة أوبل التجارية.



هذا و يقع معرض أوبل في شارع مكة و تم افتتاحه مؤخراً تزامناً مع شراكة مجموعتي أبو خضر و استلانتس. و يضم فريقاً من أكفأ مستشاري المبيعات و مجموعة متكاملة من البرامج التمويلية و حلول الاستبدال.

و يقع مركز الصيانة في منطقة بيادر وادي السير و يدار من خلال فريق متكامل من المهندسين و الفنيين المؤهلين حسب معاير شركة أوبل العالمية.