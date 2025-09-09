رئيس الوزراء القطري: ما وقع اليوم إرهاب دولة ولن نتهاون بشأن سيادتنا

وفي مؤتمر صحفي، شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن قطر تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوري مع الحادث وتم حصر الإصابات والضحايا.
وأضاف: "ما وقع اليوم هو إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي"، لافتًا إلى أن "الهجوم لم يتجاوز القوانين الدولية فحسب، بل تعدّى أيضًا كل المعايير الأخلاقية".
وكشف رئيس الوزراء القطري عن تشكيل فريق قانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الهجوم، مؤكدًا أن "ما جرى رسالة خطيرة إلى المنطقة مفادها أن هناك لاعبًا مارقًا يمارس عربدة سياسية".
وحمّل الشيخ محمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية التصعيد، قائلاً: "نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه، ويجب الرد بشكل موحّد على همجيته"، مضيفًا: "لا يجوز التغاضي عن أفعال إسرائيل، ويجب اتخاذ كل الإجراءات ضدها".
وأشار إلى أن المفاوضات كانت مستمرة بطلب من الولايات المتحدة، "ورغم ذلك عملت إسرائيل على تخريب المساعي"، مؤكّدًا أن "التاريخ سيسجل هذه الحادثة، وعلى القوانين والأعراف الدولية أن تأخذها بعين الاعتبار".
وأضاف أن الدوحة "لم تدّخر وسعًا لإنجاح المفاوضات، لكن بعد هجوم اليوم لم يعد هناك شيء قائم"، في إشارة إلى الجهود القطرية المستمرة في الوساطة، والتي تعرضت لضربة قوية بفعل هذا التصعيد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر عقب الهجوم، وأعرب خلاله عن شجبه للاعتداء الإسرائيلي، مؤكدًا أن "الهجوم لم يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن ما يتم تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ دولة قطر مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة، عارٍ عن الصحة.
وقد أعلنت حركة حماس أن إسرائيل أخفقت في اغتيال وفدها المفاوض في الدوحة، بينما استشهد في الهجوم 6 أشخاص، هم نجل القيادي خليل الحية، ومدير مكتبه، و3 مرافقين، وعنصر من قوة الأمن الداخلي القطري.
