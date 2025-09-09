البنك العربي يطلق حملة جديدة خاصة بالقروض السكنية

الوكيل الإخباري- أعلن البنك العربي مؤخراً عن إطلاق حملة جديدة للقروض السكنية، توفر للعملاء بما فيهم الأردنيين المغتربين، فرصة الحصول على تمويل عقاري بسعر فائدة استثنائي لفترة محدودة. حيث تأتي هذه الحملة إلى جانب حملة القروض السكنية الحالية التي أطلقها البنك في وقت سابق هذا العام، وذلك امتداداً لجهوده المستمرة لتوفير حلول تمويلية مرنة وخيارات أوسع تلبي مختلف احتياجات العملاء.

اضافة اعلان



وتتميز الحملة الجديدة بسعر فائدة مميز جداً بنسبة 6.35 %، الى جانب الإعفاء من عمولة المنح، ورسوم التخمين، ورسوم الرهن العقاري.



وبالتزامن مع هذه الحملة يواصل البنك تقديم مزايا حملته المستمرة للقروض السكنية والتي تتضمن استرداداً نقدياً بنسبة 3% من قيمة القرض، بحد أقصى 10,000 دينار وبسعر فائدة تفضيلي بنسبة 6.99%، وتمويلاً يصل لغاية 100% من قيمة العقار مع إعفاء من عمولة تنفيذ القرض، وتحمّل البنك لرسوم الرهن والتخمين، الأمر الذي يتيح للعملاء حرية الاختيار ما بين الحملتين بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية. وتشمل الحملتين مختلف أنواع القروض السكنية، بما في ذلك القروض الجديدة، وشراء المديونية، وتمويل البناء.



ويتمتّع عملاء البنك العربي بمجموعة واسعة من المزايا فيما يخص تمويل القروض السكنية ابرزها امكانية الحصول على موافقة مبدئية فورية على القرض السكني عبر خدمة "بيتي" المتاحة من خلال تطبيق "عربي موبايل"، الخدمة الرقمية المتكاملة الأولى من نوعها في الأردن، والتي تمكّن العملاء من تقديم طلب القرض السكني والحصول على الموافقة المبدئية خلال دقائق، فضلاً عن توفير أدوات ذكية للبحث عن العقارات الكترونيا، والتخطيط المالي، واحتساب قيمة القرض بناءً على وضعهم المالي ومعايير يحددونها مسبقاً مثل مساحة العقار المطلوب وموقعه.