البنك العربي يطلق حملة جديدة خاصة بالقروض السكنية

وتتميز الحملة الجديدة بسعر فائدة مميز جداً بنسبة 6.35 %، الى جانب الإعفاء من عمولة المنح، ورسوم التخمين، ورسوم الرهن العقاري.
وبالتزامن مع هذه الحملة يواصل البنك تقديم مزايا حملته المستمرة للقروض السكنية والتي تتضمن استرداداً نقدياً بنسبة 3% من قيمة القرض، بحد أقصى 10,000 دينار وبسعر فائدة تفضيلي بنسبة 6.99%، وتمويلاً يصل لغاية 100% من قيمة العقار مع إعفاء من عمولة تنفيذ القرض، وتحمّل البنك لرسوم الرهن والتخمين، الأمر الذي يتيح للعملاء حرية الاختيار ما بين الحملتين بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية. وتشمل الحملتين مختلف أنواع القروض السكنية، بما في ذلك القروض الجديدة، وشراء المديونية، وتمويل البناء.
ويتمتّع عملاء البنك العربي بمجموعة واسعة من المزايا فيما يخص تمويل القروض السكنية ابرزها امكانية الحصول على موافقة مبدئية فورية على القرض السكني عبر خدمة "بيتي" المتاحة من خلال تطبيق "عربي موبايل"، الخدمة الرقمية المتكاملة الأولى من نوعها في الأردن، والتي تمكّن العملاء من تقديم طلب القرض السكني والحصول على الموافقة المبدئية خلال دقائق، فضلاً عن توفير أدوات ذكية للبحث عن العقارات الكترونيا، والتخطيط المالي، واحتساب قيمة القرض بناءً على وضعهم المالي ومعايير يحددونها مسبقاً مثل مساحة العقار المطلوب وموقعه.
وفي تعليقه على هذه الحملة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على مواصلة منح عملائنا أفضل العروض والحلول التمويلية المرنة بما يلبي تطلعاتهم ومتطلباتهم ويدعم خططهم المستقبلية." وأضاف: "تأتي هذه الحملة الجديدة لتمنح الراغبين في امتلاك عقار فرصة حقيقية للاستفادة من مزايا تمويلية مدروسة وبتكلفة أقل، تتيح لهم اتخاذ قراراتهم بثقة وطمأنينة. كما وتسهم في التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بامتلاك المسكن، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والخدمة."
وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يقدم حلول تمويلية متكاملة للأفراد تتضمن باقة متنوعة من القروض تشمل القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات، بمزايا منافسة تتضمن: مبالغ قروض تناسب احتياجات العملاء، وفترات سداد مرنة، وأسعار فائدة تفضيلية، وذلك ضمن إجراءات ميسّرة وسريعة.
