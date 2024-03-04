أفضل سيارة كهربائية في العالم، هيونداي ايونيك 6 في معارض الوحدة – هيونداي الأردن

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تعتبر سيارة هيونداي ايونيك 6 الكهربائية واحدة من أجمل السيارات الكورية التي وصلت الى السوق الأردنية مؤخراً، وذلك بعد إعلان مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن توفرها في معارضها. هذه السيارة هي السيارة الأكثر انسيابية في تاريخ العلامة، وتحظى بمعدلات أداء جيدة وداخلية فاخرة، وحازت السيدان الجديدة على إعجاب النقاد والمستهلكين حول العالم بعد طرحها في نهاية العام الماضي.أيونيك 6 هي الطراز الثاني في العلامة التجارية أيونيك المخصصة للكهرباء بالكامل من هيونداي، إذ تستفيد استفادة كاملة من بنية النظام الكهربائي العالمي E-GMP المصمم خصيصًا لتوفير إمكانات شحن فائقة السرعة تبلغ 800 فولت لشحن بنسبة 10 إلى 80 في المائة خلال 18 دقيقة فقط ومساحة داخلية واسعة.تشمل الميزات العديدة في أيونيك 6 تقنية "مركبة للتحميل V2L وأنظمة مساعدة السائق، والاتصال المتقدم مع تحديثات البرامج عبر الهواء OTA، والتي توفر بدورها تجربة رائعة داخل السيارة. تستفيد المقصورة الداخلية الفسيحة والمريحة استفادة كاملة من قاعدة العجلات الطويلة البالغة 2,950 مم لتوفير مجموعة من الميزات التمكينية، مثل الإضاءة المحيطة ثنائية اللون وإضاءة مزامنة السرعة وضبط أداء المركبة الكهربائية وتصميم الصوت النشط الكهربائي e-ASD، تعزيز تجربة التنقل الكهربائي.وحصدت السيدان الكهربائية الجديدة ثلاث جوائز مرموقة ضمن فعاليات جوائز World Car Awards التي أقيمت العام الماضي، وأبرزها جائزة أفضل سيارة في العالم لعام 2023، حيث تفوقت ايونيك 6 على كيا نيرو وبي ام دبليو X1 في التصفيات النهائية لجائزة أفضل سيارة في العالم. ولا يقتصر الأمر على ذلك إذ حصدت ايونيك 6 جائزة أفضل تصميم لعام 2023، متفوقة على لاندروفر رنج روفر ولوسيد اير في التصفيات النهائية.كما حصلت هيونداي ايونيك 6 على جائزة ثالثة وهي أفضل سيارة كهربائية لعام 2023، متفوقة على لوسيد اير وبي ام دبليو i7 “الفئة السابعة الكهربائية” في التصفيات النهائية بهذه الفئة، في دلالة على انبهار اللجنة التحكيمية بالسيارة وأدائها وتصميمها.وبالنسبة لأبرز الجوائز الأخرى، فتشمل جائزة أفضل سيارة فاخرة والتي فازت بها لوسيد اير، متفوقة بذلك على بي ام دبليو الفئة السابعة وجينيسيس G90، وجائزة أفضل سيارة للمدن، والتي فازت بها ستروين 3، وجائزة أفضل سيارة رياضية، والتي فازت بها كيا EV6 GT، متفوقة على تويوتا GR كورولا ونيسان Z في التصفيات النهائية.ويمكن للمهتمين بمشاهدة أيونيك 6 الجديدة كلياً زيارة معارض هيونداي في شارع المدينة الطبية بجانب من مؤسسة المواصفات والمقاييس، من السبت الى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى 8:00 مساءً، ويمكنهم التواصل من خلال الهاتف: 065821320.