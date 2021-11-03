أول وأكبر شبكة من وحدات شحن المركبات الكهربائية المنتشرة في المملكة لدى محطات المناصير

الوكيل الاخباري - ضمن إستراتيجية مجموعة المناصير ، وبهدف إستغلال الطاقة المتجددة ودعماً للإستراتيجية الوطنية للطاقة حرصت شركة المناصير للزيوت والمحروقات على الاستفادة من الطاقة المتجددة ومنذ عام 2013 بدأت الشركة بالبحث وتطوير لوضع خطط رحلة الصعود نحو تأمين مستقبل مستدام وصديق للبيئة بالتوجه نحو الطاقة الخضراء المستقبلية بحيث وفرت كل الحلول للإستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ويتم تشغيل أكثر من 21 محطة بالكامل بالطاقة الشمسية الآن والعمل جاري لتطبيقه على 50 محطة عامله بالوقت القريب.



في عام 2014 بدأت شركة المناصير بالتعاون مع شركات عالمية لتوفير أول وحدات شحن للمركبات الكهربائية في الاردن بحيث تكون الشركة من أكبر المساهمين في وضع أسس راسخة للتحوّل السلس والسريع لاستخدام المركبات الكهربائية، وبناء الثقة لدى العميل بمستوى الاعتمادية والكفاءة الكبيرة للمركبات الكهربائية بصفتها وسيلة حديثة للتنقل في المستقبل. ونتج عن ذلك تركيب 3 محطات خاصة لشحن المركبات الكهربائية من نوع تسلا في محطات المناصير للزيوت والمحروقات في مناطق الشمال بأربد وعلى الطريق الصحراوي وفي مدينة العقبة .

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في عام 2016 تم ترخيص وتركيب أول وحدة لشحن المركبات الكهربائية للعامة في الأردن من خلال توفير وحدة شحن سريع وبأعلى تكنولوجيا متاحة في ذلك الوقت يوفر خدمة الشحن السريع بالاضافة الى الشحن البطيء بقدرة 50KW يخدم أكبر شريحة من المواطنين بكفاءة ودقة وآمان ، وخلال نفس العام تم اضافة 4 وحدات أخرى من نفس النوع في مواقع مختلفة لتأمين تغطية جغرافية أعلى لخدمة مالكي المركبات الكهربائية في المملكة.



وفي عام 2018 ونتيجة للطلب المتزايد على خدمة الشحن الكهربائي وانتشار المركبات الكهربائية تم أضافة 6 وحدات شحن جديدة بأحدث التكنولوجيا المتوفرة بالاسواق الاوروبية لتلبي الطلب المستمر والمتزايد على خدمات شحن المركبات الكهربائية .



وفي عام 2020 ونتيجة التطور العالمي السريع وزيادة الطلب وتنوع المركبات الكهربائية تم الانتهاء من تركيب وتفعيل 10 وحدات جديدة للشحن السريع لخدمة المركبات الكهربائية للعامة في محطات المناصيروتعتبر هذه الوحدات التي تم تركيبها حديثاً من نوع Veefil هي من أحدث ما توصلت إليه التتقنية العالمية و تعد أصغر شاحن عالي الطاقة في العالم ويمتاز أيضاً بسهولة التركيب والتفعيل، ويضاف ان وحدة الشحن Veefil تعتبر ثورة في عالم تكنولوجيا شواحن المركبات الكهربائية عالميا حيث تم تصنيعها لتتحمل أعلى درجات الحرارة فقد إعتمدت الشركة التبريد السائل لوحدة الشحن.



يبلغ عدد وحدات الشحن العاملة حالياً 21 وحدة شحن تغطي جميع أنحاء المملكة ، مجهزة ب أكثر من 80 نقطة شحن تقدم خدماتها لما يزيد عن 25 ألف مركبة كهربائية في المملكة (بحسب تصريحات ادارة السير) وذلك لضمان تغطية جغرافية اكبر وتوفير خدمة أفضل ، ويذكر انه يتم محاسبة العميل على شحن المركبات الكهربائية وفقا للتعريفة الرسمية والتي تعلنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة بداية كل شهر والمعلنة بالمحطات لكل كيلو/واط/بالساعة.



وأكد مديرعام شركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير في تصريح له " اننا ملتزمون تجاه المواطن على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات باعتبارنا مؤسسة وطنية تسهم وبشكل فاعل في رفد ورفع مستوى الخدمة والريادة في قطاع الطاقة في الاردن، وكون الشركة من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود حيث تم تشغيل أولى محطاتها عام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها والعمل على تحسين خدماتها ومنتجاتها بشكل مستمر ".



وأضاف نائب المدير العام الدكتور رامز خوري " نحن بشركة المناصير للزيوت والمحروقات نتطلع بخطط على المدى القصير وتم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتشغيل شبكة من وحدات الشحن السريع للمركبات الكهربائية وبدايتها توريد وتشغيل 10 وحدات أخرى جديدة خلال العام المقبل والعمل مستمر لتطوير ورفع أداء هذا القطاع رغم العديد من التحديات التي تواجهنا ونحن ملتزمون أمام المواطن الاردني بتقديم أفضل الخدمات للسوق الاردني ".



ويذكر ان شركة المناصير تعنى براحة متلقي خدمة الشحن وتحرص ان توفر لهم خدمات متعددة نتيجة لقضاء وقت أثناء الشحن بمحطاتها مثل صرافات آلية وأسواق لومي ماركت ومطاعم وجبات سريعة بالاضافة الى مرافق عامة مثل تواليت ومصلى لخدمة عملائها رواد المحطة و مالكي المركبات الكهربائية.





