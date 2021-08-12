الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 12-08-2021 01:57 م

إعلان هام صادر عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات وشركة VISA لعملائها الكرام

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الوكيل الإخباري- تعلن شركة visa وشركة المناصير للزيوت والمحروقات عن تأجيل حملة مع visa الـ 20 دينار صارت 25 دينار والتي استهدفت تشجيع عملائنا الكرام على الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني لما توفره من سرعة وراحة وأمان.

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تجاوبا مع آراء مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة ولتفادي أية ازدحامات إضافية في الطرق الرئيسية أو زيادة الضغط على كوادر ومرتبات نشامى الأمن العام وإدارة السير وتقديرا لما قدموه من دعم فعلي أسهم بإيصال القيمة المضافة موضوع الحملة لعدد كبير من عملائنا الكرام.

 

وسيتم الاعلان عن تفاصيل حملة جديدة بما يحقق استمرارية الفائدة المنشودة لعملائنا في القريب العاجل.

 




 

 


 

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