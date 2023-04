’إم جي موتور‘ تطرح المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الجديدة MG ONE

الوكيل الإخباري - أعلنت ’إم جي موتور‘ (MG Motor) عن وصول الجيل الأول من مركبتها الجديدة كلّياً MG ONE إلى الأردن.

اضافة اعلان

وتتوفر MG ONE للعام 2023 بثلاث فئات من التجهيزات، وسوف تعزّز الشعبية المتنامية التي تشهدها مجموعة طرازات العلامة التجارية بريطانية المنشأ، وتقدّم للعملاء المزيد من المزايا المرتبطة بالأناقة العصرية والتقنية وراحة السفر وذلك بأسعار معقولة جداً.



تستفيد MG ONE للحد الأقصى من أحدث التقنيات مع طرح منصّة SIGMA الهندسية القياسية الجديدة بالكامل التي قامت بتطويرها ’سايك موتور‘ (SAIC Motor)، الشركة الأم لعلامة ’إم جي موتور‘، وهي تضم محرّكاً سعة 1.5 ليتر مع شاحن توربيني يولّد قوّة تبلغ 181 حصاناً وعزماً أقصى قدره 285 نيوتن-متر – مما يدفع المركبة للوصول إلى سرعة قصوى عند 195 كلم/س. وتأتي كل الطرازات مزوَّدة بنظام نقل حركة مبتكَر سباعي السرعات مع ميّزة التغيُّر المستمر لإتاحة إجراء تبديلات أنعم وأكثر فعالية بين السرعات مع تحقيق أعلى مستويات الاعتمادية. ومن شأن وصول المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الأحدث من ’إم جي‘ أن يساعد العلامة التجارية بتعزيز موقعها بين أول ستة مصنِّعين للسيارات في الشرق الأوسط.











تم تصميم منصّة هندسة ’سايك‘ الذكية الدولية القياسية (SIGMA) المطوَّرة بواسطة خبراء في الشركة بهدف تعزيز المساحة الداخلية للحد الأقصى، مع تحقيق كفاءة بنسبة تصل إلى 70 بالمئة. وتعمل هذه الهندسة على تضييق المساحة الميكانيكية للمساعَدة بتحقيق التوازن بين المظهر الخارجي والمساحة الداخلية. وباعتبارها منصّة قياسية متكاملة، فبإمكانها استيعاب مجموعة من أنظمة توليد الحركة الكهربائية بالكامل والهجينة أيضاً، بالإضافة إلى محرّكات الاحتراق الداخلي الاعتيادية. وتولّد هذه الهندسة الكهربائية المتقدّمة تجربة سيارة ذكية لصالح الجيل الجديد من مركبات ’إم جي‘.



تتمتّع مركبة الـSUV الرياضية متوسّطة الحجم الجديدة كلّياً بشكل جريء يبرز أكثر من خلال الشبك الأمامي الجديد ثلاثي الأبعاد المائل للأسفل، وتحيط به أضواء LED أمامية بمظهر حاد. ويتعزّز شكل MG ONE الرياضي عبر نمط ألوان ثنائي، ووقفة منخفضة عريضة وسقف منحنٍ، مما يمنحها مظهراً جانبياً توأمي النمط، إضافة لأضواء خلفية منفصلة بارزة وجناح خلفي رياضي متميّز مع تصميم منفصل.



ولقد ركّز مصمِّمو MG ONE الجديدة كلّياً على استخدام تقنية الصوت والضوء لابتكار مقصورة عالية التقنية لجيل جديد من العملاء المهتمّين بالتقنيات والذين يعيشون في المدن. فهناك شاشة رحلات فريدة من النوع المحيطي، ونظام صوت Arkamys، ومقاعد رياضية مزدوجة الألوان، ونظام تعشيقات بتقنية القيادة عن طريق الأسلاك، وكل هذا يوفر تجربة ذكية جديدة للسائقين والركّاب على حد سواء. وتحتوي المقصورة المتألّقة باللمسات التصميمية الجمالية على مواد ناعمة لضمان توفير الراحة التامّة للركّاب خلال رحلاتهم. وهناك الكثير من المساحات التخزينية، ويوجد حتى شاحن لاسلكي للهاتف المتحرّك في الطرازات من فئات التجهيزات الأعلى.



وتشمل التجهيزات المبهرة التوافر الاختياري للمقاعد الجلدية، ولوحة عدّادات افتراضية حجم 12.3 بوصة مع جهاز كمبيوتر للرحلة، وكذلك مقعد سائق قابل للتحريك كهربائياً وفق ستة اتجاهات مع دعم لأسفل الظهر، ومقاعد للركّاب بقابلية التحريك الكهربائي وفق أربعة اتجاهات، وفتحة سقف بانورامية، وميّزتَي Apple CarPlay وAndroid Auto، وميّزة الملاحة باستخدام النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.



أما مزايا التحكُّم بسرعة الملاحة، والإشعال عبر الزر الذي يعمل بالضغط عليه، والدخول بدون مفتاح وكاميرا الرؤية الخلفية، فكلّها تأتي كتجهيزات قياسية، مع كاميرا للركن بنمط رؤية ضمن نطاق 360 درجة في الطرازات بخيارات التجهيزات الكاملة، وذلك لمنح السائق قدرة السيطرة الكاملة وراحة البال التامّة خلال القيام بالرحلات.











تشتهر سيارات ’إم جي‘ باحتوائها على أحدث تقنيات السلامة، ومركبة MG ONE الجديدة كلّياً لا تشذ عن هذه القاعدة. فسلامة الركّاب تعتبَر أولوية من خلال تزويد المركبة ببنية هيكل تتكوّن بنسبة تزيد عن 65 بالمئة من الفولاذ عالي الصلابة وذلك لتقليل أثر أي حادث لأدنى حد عبر امتصاص الطاقة.



من ناحيته، يتضمّن البرنامج القياسي للثبات الإلكتروني (Electronic Stability Program) ثمانية وظائف مرتبطة بالسلامة، بما فيها ABS، EBD، CBC، TCS، VDC، HAZ، HHC وBDW مما يعزّز ثبات القيادة في ظروف الطريق الصعبة جداً أو في الحالات التي تشمل القيادة القاسية وذلك لضمان السلامة القصوى.



تعليقاً على وصول المركبة الجديدة، قال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط: "تُعدّ MG ONE الجديدة كلّياً الأحدث ضمن مجموعة مركباتنا الرياضية متعدّدة الاستعمالات التي دفعت علامة ’إم جي‘ التجارية لتصبح واحدة من بين الأكثر تفضيلاً في المنطقة. وهذه المركبة الـSUV المدمَجة الجديدة المتمحورة حول التقنيات لا تكمّل مجموعة منتَجاتنا الحالية فحسب، بل توفر أيضاً للعملاء خياراً مشوّقاً جديداً بسعر تنافسي."



سيتم الإعلان عن الأسعار قريباً وفقاً لكل سوق. وسوف تستفيد كل طرازات MG ONE الجديدة كلّياً من ضمان العلامة التجارية الشهير لمدّة ست سنوات/مسافة 200,000 كيلومتر، وذلك لمنح راحة البال التامّة.