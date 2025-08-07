عبدالله الشراب يهنئ شقيقه عيسى بنجاحه في الثانوية العامة

07:38 م

الوكيل الإخباري- قدّم السيد عبدالله راتب عبد القادر الشراب أصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى شقيقه عيسى راتب عبد القادر الشراب، بمناسبة نجاحه في امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2025، معبّرًا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي.





وأعرب عبدالله الشراب عن تمنياته لشقيقه بدوام التقدم والتميز في مسيرته التعليمية والجامعية، سائلًا الله عزّ وجل أن يوفقه لتحقيق طموحاته المستقبلية.



"ألف مبارك عيسى، ومنها للأعلى بإذن الله" – بهذه الكلمات اختتم عبدالله تهنئته، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة جهد ومثابرة يستحقان كل تقدير.