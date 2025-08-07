الجمعة 2025-08-08 12:26 ص
 

عبدالله الشراب يهنئ شقيقه عيسى بنجاحه في الثانوية العامة

ألف مبروك
ألف مبروك
 
الخميس، 07-08-2025 07:38 م
الوكيل الإخباري-  قدّم السيد عبدالله راتب عبد القادر الشراب أصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى شقيقه عيسى راتب عبد القادر الشراب، بمناسبة نجاحه في امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2025، معبّرًا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي.اضافة اعلان


وأعرب عبدالله الشراب عن تمنياته لشقيقه بدوام التقدم والتميز في مسيرته التعليمية والجامعية، سائلًا الله عزّ وجل أن يوفقه لتحقيق طموحاته المستقبلية.

"ألف مبارك عيسى، ومنها للأعلى بإذن الله" – بهذه الكلمات اختتم عبدالله تهنئته، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة جهد ومثابرة يستحقان كل تقدير.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة