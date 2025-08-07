القوات المسلحة تستحدث غرفة عمليات ومنصة إلكترونية لخدمة المبتعثين على نفقة المكرمة الملكية

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/ فرع المكرمة الملكية السامية، عن استحداث غرفة عمليات تحتوي على مقسم آلي ومنصة إلكترونية، وذلك للتسهيل على العاملين ورفقاء السلاح وذويهم من الراغبين بابتعاث أبنائهم وبناتهم على نفقة المكرمة الملكية السامية، مع اقتراب بدء العام الدراسي 2025/2026.

اضافة اعلان



وأوضحت المديرية في بيان، اليوم الخميس، أن المنصة الإلكترونية متاحة عبر الرابط (edcm.jaf.mil.jo/ords/r/mkr/ask)، إضافة إلى تخصيص المقسم الهاتفي رقم (06-5669000)، لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالابتعاث ومجانية التعليم (الجسيم)، خلال ساعات الدوام الرسمي، اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 11 آب 2025، ولغاية نهاية يوم الثلاثاء الموافق 19 آب 2025.

وبيّنت، أنه تم تحويل مراجعات الجمهور لإنجاز المعاملات ذات العلاقة إلى مكاتب البعثات العسكرية المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وفق التوزيع التالي:

1. العقبة: مكتب بعثات الجامعة الأردنية/ العقبة

2. معان: مكتب بعثات جامعة الحسين بن طلال

3. الكرك: مكتب بعثات جامعة مؤتة

4. الطفيلة: مكتب بعثات جامعة الطفيلة التقنية

5. عمّان: مكتبا بعثات الجامعة الأردنية وأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/ الموقر

6. الزرقاء: مكتب بعثات الجامعة الهاشمية

7. مأدبا: مكتب بعثات الجامعة الألمانية الأردنية

8. البلقاء: مكتب بعثات جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز

9. عجلون/جرش: مكتب بعثات كلية عجلون الجامعية

10. إربد: مكتبا بعثات جامعتي العلوم والتكنولوجيا، واليرموك

11. المفرق: مكتب بعثات جامعة آل البيت