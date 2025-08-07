تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

واقتربت العقود المستقبلية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد تراجعها بأكثر من 3 بالمئة، أمس الأربعاء.
وأعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يعتزمان عقد محادثات مباشرة الأسبوع المقبل لبحث الحرب في أوكرانيا؛ ما أدى لزيادة الضغوط على الأسعار، حسب موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
تراجعت العقود المستقبلية الهولندية لأقرب شهر استحقاق، المؤشر القياسي لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 1 بالمئة لتسجل 32.92 يورو لكل ميجاواط في الساعة.
-
أخبار متعلقة
-
الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ
-
وزير الطاقة الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن صفقة كبرى مع مصر
-
ارتفاع ملحوظ للإسترليني امام الدولار واليورو
-
ارتفاع التجارة الخارجية للصين 3.5% خلال الأشهر السبعة الأولى
-
روسيا تسجل عجزًا في موازنتها بأكثر من 61.4 مليار دولار منذ بداية العام
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
الهند وروسيا توسعان رقعة التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة