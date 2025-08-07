الجمعة 2025-08-08 12:25 ص
 

تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

الخميس، 07-08-2025 07:41 م
الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثاني على التوالي، في ظل ترقب المتعاملين للمحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، على أمل الحصول على رؤية أوضح بشأن آفاق الإمدادات العالمية.اضافة اعلان


واقتربت العقود المستقبلية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد تراجعها بأكثر من 3 بالمئة، أمس الأربعاء.

وأعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يعتزمان عقد محادثات مباشرة الأسبوع المقبل لبحث الحرب في أوكرانيا؛ ما أدى لزيادة الضغوط على الأسعار، حسب موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

تراجعت العقود المستقبلية الهولندية لأقرب شهر استحقاق، المؤشر القياسي لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 1 بالمئة لتسجل 32.92 يورو لكل ميجاواط في الساعة.
 
 
