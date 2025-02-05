إم جي RX9، الـ SUV الجديدة كلياً متوفرة في الأردن الآن! عندما تجتمع الفخامة بالتكنولوجيا والأمان والأداء المبهر في سيارة واحدة

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الوكيل الإخباري- أعلنت إم جي موتورز عن إطلاق سيارة إم جي RX9 الجديدة كلياً في العرض العالمي الأول لها خلال معرض جدة الدولي للسيارات، وتم إطلاق السيارة في الأردن في حفل خاص لمجموعة الفائقة الدولية (GKS Auto)، الوكيل الحصري لسيارات إم جي في المملكة، يوم الثلاثاء، 4 فبراير في فندق الريتز كارلتون. اضافة اعلان





وأفاد السيد طراد قطيشات، مدير المبيعات في إم جي موتورز الأردن، أثناء الحفل أن الـ RX9 تُعد سيارة SUV فاخرة تجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة والأداء القوي. تتوفر السيارة بثلاث فئات مميزة: الفئة الابتدائية STD 2.0 Turbo، الفئة المتوسطة COM 2.0 Turbo، والفئة الأعلى LUX 2.0 Turbo. تم تصميم جميع الفئات لتلبية احتياجات العائلات العصرية وعشاق السفر والسائقين الباحثين عن الراحة والمرونة في سيارة بسبعة مقاعد.



كما قال السيد فواز الهنيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفائقة الدولية (GKS Auto) التي تشكّل جزءً من شركة جي بي كورب المعروفة على الصعيد الإقليمي، أن إطلاق هذه السيارة الجديدة يعد خطوة مهمة إلى الأمام في رحلة إم جي لتوطد مكانتها في السوق الأردني والإقليمي، مضيفاً أن إم جي والفائقة الدولية ستُحدِثان ثورة ضمن المشهد العام لقطاع السيارات في الأردن، خصوصاً من خلال الجمع ما بين إرث إم جي موتورز العريق الممتدّ لقرن من الزمن والذي شهد الكثير الابتكار والتميّز، وخبرات الفائقة الدولية لتجارة السيارات والتزامها العميق بالخدمات الاستثنائية.



ويذكر أن جي بي كورب والشركة الفائقة الدولية لتجارة السيارات، التابعة لها، تجلب معها ما يزيد عن 80 سنة من الخبرات الواسعة في قطاع السيارات إلى المملكة، مما يُعلن عن بداية عصر جديد لقطاع السيارات المحلّي، لأن الشركة تتمتّع بتاريخ غني بالنجاحات والتزام قوي بالجودة، بالإضافة إلى كونها مجهَّزة جيداً لإعادة صياغة توقّعات العملاء في الأردن، خصوصاً وإنها تفتخر بخدماتها الاستثنائية لما بعد البيع ومخزونها الجيد من قطع الغيار، مما يضمن عمل مركبات العملاء بشكل ممتاز للسنوات القادمة.



يتميز التصميم الخارجي القوي والجذاب لإم جي RX9 بحضور لافت على الطريق. بعرض يبلغ 1967 مم، تُعد السيارة الأعرض في فئتها، مما يمنحها مظهراً قوياً وأنيقاً في آنٍ واحد. كما تعزز الشبكة الأمامية "Starburst Wing Grille" المدمجة مع تصميم المصابيح الأمامية الانسيابي الذي يضم 245 وحدة LED محفورة بالليزر من الحضور المميز لواجهة السيارة. وتكتمل الواجهة الديناميكية بعجلات مقاس 21 بوصة، تضيف لمسة راقية وتوفر الاستقرار والأداء الممتاز على مختلف الطرق.



تتوفر إم جي RX9 بستة ألوان مستوحاة من الطبيعة، لتلبي مختلف الأذواق.



في داخلها، تتميز إم جي RX9بمقصورة فاخرة وواسعة مصممة لتحقيق أعلى مستويات الراحة والعملية. توفر هذه الـ SUV ذات السبعة مقاعد مساحة رحبة للأرجل والرأس للسائق والركاب على حد سواء، مع أكبر مساحة مقاعد بثلاثة صفوف في فئتها. أما مساحة صندوق الأمتعة، التي يمكن توسيعها لتستوعب 1026 لتراً في تصميم الخمسة مقاعد، فتضمن مساحة كافية لتخزين الأمتعة، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة.



في الجزء الأمامي من المقصورة، يتميز التابلوه بمواد فاخرة تشمل زخارف خشبية عالية الجودة أو لمسات من الألمنيوم، مع أزرار مطلية بلمسة ناعمة تضيف مزيداً من الأناقة. تشمل التجهيزات شاشة لمس بحجم 12.3 بوصة، وشاشة عدادات افتراضية، وتحكم ذكي في نظام التكييف، مما يضمن للسائقين ميزات متعددة كثيرة بالمقارنة مع فئها..

تتوفر المقصورة بجلود سوداء أو بتصميم ثنائي اللون يجمع بين البيج والبني، لتجمع بين الأناقة والعملية. يتم تعزيز راحة الجلوس بمقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً بثماني وضعيات (مع خاصية الذاكرة في فئة LUX)، ومقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل كهربائياً بأربع وضعيات، مما يوفر الراحة لكافة الركاب.



صممت إم جي RX9 لتقديم أداء استثنائي على جميع أنواع التضاريس. وتعمل بمحرك Net Blue 2.0 Turbo الجديد عالي الكفاءة، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، مما يضمن قيادة سلسة واستجابة فائقة في مختلف الظروف.

كما تتضمن السيارة خمسة أوضاع قيادة: التلقائي (Auto)، الاقتصادي (Eco)، الرياضي (Sport)، وضع الثلج (Snow)، ووضع الطرق الوعرة (Off-road) مما يمكن للسائقين من ضبط الإعدادات بسهولة وفقاً لحالة الطريق. سواء كنت تقود في المدينة، على الطرق السريعة، أو على الطرق الوعرة، تضمن إم جي RX9 تجربة قيادة سلسة، مدعومة بنظام قيادة ذكي متطور ونظام مثبت سرعة ذكي لجميع الطرق.



تصدرت السلامة قائمة أولويات تصميم إم جي RX9. فجاءت السيارة مزودة بكاميرا أمامية ذكية من الجيل الثالث من Bosch ورادار الموجات الدقيقة من الجيل الخامس، مما يوفر أنظمة مساعدة متقدمة للسائق لضمان حماية شاملة. كما تحتوي السيارة على كاميرات رؤية محيطية عالية الدقة بزاوية 360 درجة، مما يمنح السائقين رؤية كاملة أثناء الاصطفاف أو المناورة في المساحات الضيقة.



بالإضافة إلى ذلك، تتوفر إم جي RX9 بنظام مساعدة السائق المتقدم 'MG Pilot' من المستوى الثاني في فئة LUX، والذي يشمل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، ونظام التحذير من مغادرة المسار (LDW)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، ونظام الطوارئ للحفاظ على المسار (ELK)، والتحكم الذكي في الإضاءة العالية (IHC)، ونظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC)، ونظام مراقبة النقطة العمياء (BLIS).



يتميز هيكل إم جي RX9 بالمتانة والقوة، حيث يشكل الفولاذ المقوى أكثر من 81% من هيكلها، مع استخدام الفولاذ المشكل حرارياً فائق القوة في مناطق رئيسية من مقصورة الركاب لتعزيز الحماية. وتلتزم RX9 بأحدث معايير السلامة الخاصة باختبارات التصادم C-NCAP، مما يضمن أعلى مستويات الأمان للركاب.



تتوفر إم جي RX9 بعدة فئات، حيث تأتي الفئة الابتدائية STD 2.0 Turbo بمقاعد من القماش وسقف بانورامي وحساسات خلفية للركن. أما الفئة المتوسطة COM 2.0 Turbo فتضيف ميزة الدفع الرباعي. وفي قمة المجموعة، تقدم الفئة الفاخرة LUX 2.0 Turbo تجربة لا تضاهى من الفخامة مع مقاعد جلدية فاخرة ونظام صوت متطور من Bose يتألف من 12 سماعة وذاكرة لمقعد السائق، بالإضافة إلى حساسات أمامية إضافية، مما يوفر تجربة قيادة استثنائية ومستوى عالٍ من الراحة.



