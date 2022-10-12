اتفاقية تعاون بين "جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا" وجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات العالمية ISACA

الوكيل الإخباري - وقّعت القائم بأعمال رئيس جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء وممثل جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات العالمية ISACA جيف انجل اتفاقية تعاون لتدريب وتطوير المهارات في مجال أمن الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بحضور عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة الدكتور عصام القرالة، ورئيس فرعها في الأردن ثامر العجرمي.

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واستناد إلى الاتفاقية ستدرج الجامعة لطلبة تخصص هندسة أمن الشبكات والمعلومات مساقات مرتبطة بالشهادات التي تمنحها الجمعية، لا سيما في إدارة أنظمة أمن المعلومات CISM، وإدارة المخاطر CRISC وحوكمة أنظمة المعلومات CGEIT، الأمر الذي يجعلهم مؤهلين لسوق العمل وتمكينهم من التقدم للامتحانات الخاصة بها خلال ثلاث سنوات من تخرجهم.

وأشارت أبو الهيجاء إلى أهمية تمتين العلاقة مع الجمعية وبناء تعاون مثمر معها، بما يتواءم مع توجه الجامعة في إعداد خريجيها بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة حيث يمكنهم من بناء قدرات ومهارات تحتاجها أسواق العمل.

من جانبه أعرب جيف انجل عن سعادته لزيارة الجامعة والتعاون معها مشيدا بمكانتها الأكاديمية، ومستوى خريجيها، وحضورهم في ميادين العمل.

وقال القرالة أن الكلية تسعى لشراكة حقيقية مع قطاع الصناعة، لتهيئة طلبتها لاكتساب المعرفة العملية في مجال أمن الشبكات والمعلومات ورفدهم بالمهارات المطلوبة.



كما واكد العجرمي على أهم أهداف الجمعية القيام بربط الشهادات المهنية مع البرامج الاكاديمية في جامعات الاردن وذلك لخلق جيل جديد يحمل المهارات التطبيقية والعملية والاكاديمية ، كما اثنى العجرمي على المستوى العلمي والتقني لخريجي الجامعة مستشهدا بعدد خريجي الجامعة الكبير العاملين في شركات قطاع أمن المعلومات.

يشار إلى أن الجمعية تمنح شهادة مدقق نظم المعلومات المعتمدة CISA منذ عام 1978، وترعى العديد من البرامج في مجال التقنية والمعلومات، وتصدر مجلة دورية، وتنظم المؤتمرات الدولية لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات، وتأسس فرعها في الأردن منذ أربع سنوات.





