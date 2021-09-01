اختتام أولى الدورات التدريبية المجانية على تكنولوجيا الفايبر في مركز زين

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن اختتام الدورة التدريبية المجانية الأولى على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في مركزها الأول من نوعه على مستوى المملكة الواقع في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا في محافظة الزرقاء، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل.

اضافة اعلان



وتأتي إقامة هذه الدورة ضمن استراتيجية زين في مجال التدريب وتأهيل الشباب ومساعدتهم على دخول سوق العمل في المجالات التي تشهد طلباً متزايداً في السوق، إضافة إلى سعي الشركة إلى نشر وتعميم المبادرات التي تُعنى بفئة الشباب، والتي من شأنها أن تدعمهم في الحصول على وظائف مُستدامة في القطاعات الحيوية وإمدادهم بالمهارات والخبرات والمؤهلات اللازمة للبدء في مسيرتهم العملية، وتلبية احتياجات السوق لا سيّما في ظل الطلب المتزايد على خدمات الفايبر وتعددها.



وكانت شركة زين قد افتتحت المركز العام الماضي وقامت بتجهيزه بالكامل بالمعدات والأجهزة الحديثة من أجهزة الفحص والصيانة وبمواصفات عالية، إلى جانب تزويده بجميع المستلزمات الرئيسية واللازمة لضمان الكفاءة التدريبية العالية التي شملت تدريب الشباب المنتسبين على أيدي خبراء ومختصين في مجال تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر).



وتُقام الدورات بواقع 150 ساعة تدريبية ما بين تدريب عملي ونظري، سيكتسب خلالها المتدرب المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة لتأهيله للعمل في قطاع الاتصالات والشركات العاملة في مجال شبكات الألياف الضوئية، وسيستعرض المتدربون كافة مراحل التمديدات لشبكات الألياف الضوئية (الفايبر) بدءأ من مركز الأجهزة ووصولاً إلى منزل المشترك، بالإضافة إلى تدريبهم على تتبع الأعطال ومعالجة أي قطع أو خلل قد يحدث في شبكة الفايبر.