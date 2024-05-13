الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل طفلا من الخضر جنوب بيت لحم

كتيبة التدخل السريع /٩١ تنفذ عملية تحميل ونقل جوي ضمن فعاليات تمرين الأسد المتأهب

نتنياهو: لن نسمح بتكرار ما حدث في 7 أكتوبر

نقابة المطاعم: نواجه نقص بالدواجن المحلية الطازجة بسبب التصدير

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.61% خلال الثلث الأول من 2024

البحرين تكشف عن شعار القمة العربية الـ33

سرايا القدس تقصف تموضعاً لآليات وجنود الاحتلال في جحر الديك وحي الزيتون

البلقاء التطبيقية تعلن أرقام جلوس طلبة الشامل للدورة الربيعية

فيديو- اندلاع اشتباكات عنيفة جنوب بغداد

وزير الصناعة والتجارة يبحث مع عدد من نظرائه العرب تعزيز التعاون الاقتصادي

الإثنين، 13-05-2024 10:24 ص

اطلب أجهزة تلفاز سامسونج 2024 المدعمة بالذكاء الاصطناعي مسبقاً واحصل على هاتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24 Plus و العديد من الهدايا المميزة

5202413102430702488110


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن فتح باب التسجيل في حملة الطلب المسبق على التشكيلة الجديدة من أجهزة تلفاز سامسونج للعام 2024، متضمنة موديلات NEO QLED 8K، وNEO QLED 4K، وOLED 4K بقوة الذكاء الاصطناعي، عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore  على الرابط: عصر جديد من تلفزيونات سامسونج المدعمة بالذكاء الاصطناعي | سامسونج الأردن (samsung.com)، أو من خلال زيارة أي من معارض الشركة أو معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة، مقدمة إياها مع هدايا استثنائية.

اضافة اعلان


وتقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" ضمن الحملة التي تبدأ من الثامن من أيار الجاري وحتى الثامن والعشرين منه،  وذلك لكل من يقوم بإجراء الطلب المسبق على أي من  أو جهاز تلفاز NEO QLED 8K قياس 75 بوصة، ، أو جهاز تلفاز NEO QLED 4K قياس 75 بوصة، أو جهاز تلفاز OLED 4K  قياس 77 بوصة فسيحصل على هاتف Galaxy S24 Ultra.


أما من يقوم بحجز جهاز تلفازNEO QLED 8K  قياس 65 بوصة، أو جهاز تلفاز NEO QLED 4K قياس 65 بوصة،  أو جهاز تلفاز OLED 8K قياس 65 بوصة، فسيحصل على هاتف Galaxy S24 Plus.


وإذ لا تقتصر هدايا الشركة على الهاتفين اللذان يتيحان مستويات جديدة من الإبداع والإنتاجية والإمكانات اللانهائية، فإنها تقدم المزيد من المزايا حيث  و ضمان إضافي لمدة عام كامل، مع الاستفادة تصل إلى 8 أضعاف نقاط المكافآت التي يمكن استبدالها لدى الشركة ، هذا فضلاً عن خدمة التوصيل المجاني، وإمكانية الاستفادة من خيارات التقسيط المتاحة حتى 24 شهراً دون فوائد عبر شبكة من البنوك المحددة التي يتم التعاون معها ضمن الحملة.


وتأتي هذه الحملة على التشكيلة الجديدة من أجهزة تلفاز سامسونج التي تم إطلاقها رسمياً في حدث Unbox & Discover، والتي تعكس التزام علامة سامسونج بالابتكار انطلاقاً من ريادتها لسوق أجهزة التلفاز العالمية للعام 18 على التوالي، في إطار الحرص على تقديم تجارب الترفيه المنزلي التي لا تقتصر على الترفيه، إنما تمتد لإثراء الحياة اليومية للمستخدمين، هذا إلى جانب مكافأة الزبائن السباقين باقتناء منتجات علامة سامسونج في السوق الأردنية.


ويشار إلى أن أجهزة تلفاز سامسونج 2024 صممت لتغير مفهوم الترفيه المنزلي بفضل المعالجات المتقدمة والميزات القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع اتصال محسن ومجموعة شاملة من الميزات والتطبيقات والمنصات الذكية. وعبر توظيف قدرات نظام التشغيل Tizen القوي، فإن أجهزة تلفاز سامسونج 2024 تقدم منظومة مترابطة ومصممة خصيصاً للتفضيلات الفردية، في الوقت الذي تعطي فيه الأولوية للأمان. كذلك، فإن التكامل السلس للأجهزة يتيح الاندماج بسهولة في البيئات الرقمية للمستخدمين، مما يحول الشاشات بشكل فعال إلى مركز رئيس يلبي جميع متطلباتهم. وترتقي تشكيلة شاشات سامسونج لعام 2024 بالتكامل مع الهواتف الذكية للمستخدمين إلى مستويات غير مسبوقة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-05-13 at 1.49.13 PM

مناظرات المملكة تنطلق الثلاثاء

PHOTO-2024-05-09-19-02-00

بنك الاسكان يدعم وحدة الماموغرام المتنقلة في الكرك التابعة لمؤسسة الحسين للسرطان

WhatsApp Image 2024-05-12 at 9.51.24 PM

مجموعة غرغور تسلم مركبات Skywell الكهربائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

IMG_0123

الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي بين أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2024

f3d40afe-5cda-4674-b730-427a695bda3b

واجهة One UI 6.1 تُعزز انتشار ميّزات Galaxy AI من سلسلة S24 إلى المزيد من أجهزة Galaxy

d83a1c20-3ebb-4ddb-b1c1-5e12f34b970f

الدراج وليد شابسوغ ينهي محاولته لتحيطم الرقم القياسي لأطول مسافة مقطوعة في مسار مغلق على دراجة موتوكروس ياماها بنجاح