اطلب أجهزة تلفاز سامسونج 2024 المدعمة بالذكاء الاصطناعي مسبقاً واحصل على هاتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24 Plus و العديد من الهدايا المميزة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن فتح باب التسجيل في حملة الطلب المسبق على التشكيلة الجديدة من أجهزة تلفاز سامسونج للعام 2024، متضمنة موديلات NEO QLED 8K، وNEO QLED 4K، وOLED 4K بقوة الذكاء الاصطناعي، عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore على الرابط: عصر جديد من تلفزيونات سامسونج المدعمة بالذكاء الاصطناعي | سامسونج الأردن (samsung.com)، أو من خلال زيارة أي من معارض الشركة أو معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة، مقدمة إياها مع هدايا استثنائية.

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وتقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" ضمن الحملة التي تبدأ من الثامن من أيار الجاري وحتى الثامن والعشرين منه، وذلك لكل من يقوم بإجراء الطلب المسبق على أي من أو جهاز تلفاز NEO QLED 8K قياس 75 بوصة، ، أو جهاز تلفاز NEO QLED 4K قياس 75 بوصة، أو جهاز تلفاز OLED 4K قياس 77 بوصة فسيحصل على هاتف Galaxy S24 Ultra.



أما من يقوم بحجز جهاز تلفازNEO QLED 8K قياس 65 بوصة، أو جهاز تلفاز NEO QLED 4K قياس 65 بوصة، أو جهاز تلفاز OLED 8K قياس 65 بوصة، فسيحصل على هاتف Galaxy S24 Plus.



وإذ لا تقتصر هدايا الشركة على الهاتفين اللذان يتيحان مستويات جديدة من الإبداع والإنتاجية والإمكانات اللانهائية، فإنها تقدم المزيد من المزايا حيث و ضمان إضافي لمدة عام كامل، مع الاستفادة تصل إلى 8 أضعاف نقاط المكافآت التي يمكن استبدالها لدى الشركة ، هذا فضلاً عن خدمة التوصيل المجاني، وإمكانية الاستفادة من خيارات التقسيط المتاحة حتى 24 شهراً دون فوائد عبر شبكة من البنوك المحددة التي يتم التعاون معها ضمن الحملة.



وتأتي هذه الحملة على التشكيلة الجديدة من أجهزة تلفاز سامسونج التي تم إطلاقها رسمياً في حدث Unbox & Discover، والتي تعكس التزام علامة سامسونج بالابتكار انطلاقاً من ريادتها لسوق أجهزة التلفاز العالمية للعام 18 على التوالي، في إطار الحرص على تقديم تجارب الترفيه المنزلي التي لا تقتصر على الترفيه، إنما تمتد لإثراء الحياة اليومية للمستخدمين، هذا إلى جانب مكافأة الزبائن السباقين باقتناء منتجات علامة سامسونج في السوق الأردنية.



ويشار إلى أن أجهزة تلفاز سامسونج 2024 صممت لتغير مفهوم الترفيه المنزلي بفضل المعالجات المتقدمة والميزات القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع اتصال محسن ومجموعة شاملة من الميزات والتطبيقات والمنصات الذكية. وعبر توظيف قدرات نظام التشغيل Tizen القوي، فإن أجهزة تلفاز سامسونج 2024 تقدم منظومة مترابطة ومصممة خصيصاً للتفضيلات الفردية، في الوقت الذي تعطي فيه الأولوية للأمان. كذلك، فإن التكامل السلس للأجهزة يتيح الاندماج بسهولة في البيئات الرقمية للمستخدمين، مما يحول الشاشات بشكل فعال إلى مركز رئيس يلبي جميع متطلباتهم. وترتقي تشكيلة شاشات سامسونج لعام 2024 بالتكامل مع الهواتف الذكية للمستخدمين إلى مستويات غير مسبوقة.

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