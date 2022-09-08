الأستاذُ المشارك في جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا الدكتور فادي شحروري يفوزُ بالمركز الثاني عربياً بمسابقة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي 

الوكيل الإخباري - فاز الأستاذ المشارك في كلية الملك عبد الله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور فادي شحروري بالمركز الثاني لأفضل باحث على مستوى الوطن العربي بمسابقة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي التي عقدتها منظمة إفريست الدولية للاختراع بالشراكة مع وكالة النهوض بالصناعة التونسية وبإشراف منظمة "IFIA".

وتمثّل البحث الفائز في تصميم رقاقة إلكترونية بتقنية النانو تكنولوجي تحاكي عمل البنكرياس تزرع في المرضى من كبار السن للمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم.

أقيم حفل توزيع الجوائز مطلع الشهر الحالي في الجمهورية التونسية برعاية رئيسة وزرائها نجلاء بودن ضمن فعاليات" تونس تيكاد للتجديد" في إطار الفعاليات الموازية للقمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا (TICAD8).

من جهتها أشادت القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء بالباحث ومثابرته مؤكدة على أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي، وتدعم الباحثين وتوفر ما يلزم لوضع أبحاثهم في خدمة الحياة.

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يُشار إلى أن شحروري الحاصل على عدة جوائز محلية وعالمية أهمها جائزة هشام أديب حجاوي (HH) لعام 2009 عن العلوم التطبيقية، وجائزة العرض المتميز والابتكار في مؤتمر IEEE لطلبة الدكتوراة عام 2006، وقد حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية مع مرتبة الشرف من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والماجستير والدكتوراة من جامعة NCTU بذات المرتبة، وأكمل زمالة ما بعد الدكتوراة في جامعة المعهد الملكي للتكنولوجيا (KTH) في السويد، وعمل باحثًا زائراً في جامعة كارلتون الكندية، و محاضرا زائرا في جامعة لاكويلا الايطالية، وأستاذا زائرا في جامعة الملكة في المملكة المتحدة.





