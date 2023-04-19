البنك العربي أول بنك يتيح خدمة إيداع الشيكات الالكترونية للشركات

الوكيل الإخباري -

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أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة إيداع الشيكات عن بعد عبر منصة البنك الالكترونية الخاصة بعملائه من قطاع الشركات "عربي كونكت"، ليكون بذلك أول بنك في المملكة يتيح هذه الخدمة للشركات، وذلك في إطار حرص البنك الدائم على تطوير خدماته المصرفية ومواكبة متطلبات قطاع الأعمال ضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، يتيح البنك العربي لعملائه من قطاع الشركات ميزة تقديم الشيكات المراد تحصيلها وإيداعها عن بعد وذلك باستخدام تقنية المسح الضوئي من خلال أجهزة مسح ضوئي متخصصة ومن ثم تقديمها إلى البنك إلكترونياً عبر منصة "عربي كونكت" ليتم تدقيقها وإرسالها للتحصيل من خلال خدمة المقاصة الالكترونية للشيكات (ECC). وتشمل هذه الخدمة كل من الشيكات المسحوبة على عملاء البنك العربي في فروع الأردن والشيكات المسحوبة على البنوك المحلية الأخرى، علماً أنه يتم العمل على تقديم أصل الشيكات في يوم العمل التالي لتاريخ تقديم الشيك إلكترونيا من خلال الشركة الناقلة المعتمدة من البنك العربي.وتضمن الخدمة الجديدة توفير الوقت والجهد والسرعة في عمليات تحصيل الشيكات وتسهيل عمليات المتابعة والمطابقة للعملاء، وتزويدهم بآلية الكترونية رقمية متكاملة تمكنّهم من تتبّع حالة الشيكات والتحقّق من تواريخ استحقاقها وتوفير التقارير والكشوفات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى استخراج صور الشيكات دون الحاجة للرجوع إلى البنك.وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد وليد السمهوري – مدير منطقة الأردن في البنك العربي: "يشكل إطلاق هذه الخدمة الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة خطوة رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لإثراء تجربة عملائه من الشركات وبما يلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي." وأضاف: "تعد خدمة إيداع الشيكات الالكتروني بخطوات بسيطة وسريعة، إضافة نوعية ضمن سلسلة الخدمات الرقمية المميزة التي يوفرها البنك العربي عبر منصة "عربي كونكت" لتقديم تجربة مصرفية متطورة من شأنها توفير الوقت والجهد وإتاحة الفرصة لإيداع الشيكات عن بعد دون الحاجة لمراجعة البنك.الجدير بالذكر أن منصة "عربي كونكت" من البنك العربي تقدم العديد من المميزات التي صُمّمت لتمنح عملاء قطاع الشركات المزيد من المرونة والراحة، لإتمام معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. ومن أهم ميزات المنصة: الاطلاع والرقابة المستمرة على حساباتهم، إدارة الحسابات المحلية والخارجية، إدارة المدفوعات والسيولة والرواتب، وغيرها. وتعد منصة "عربي كونكت" واحدة من أبرز الحلول التكنولوجية الرائدة على صعيد قنوات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الشركات والتي صممت لتواكب أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية.