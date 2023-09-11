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الإثنين، 11-09-2023 03:03 م

البنك العربي الراعي البلاتيني للنسخة السابعة من مهرجان الأردن للعلوم والفنون في متحف الأطفال

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الوكيل الإخباري - قدّم البنك العربي مؤخراً الرعاية البلاتينية لفعاليات النسخة السابعة من مهرجان الأردن للعلوم والفنون والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في متحف الأطفال واستهدف الأطفال ضمن الفئة العمرية بين 4 و12 عامًا، حيث تجاوز عدد الزوار الذين حضروا المهرجان 4 آلاف زائر من الأهالي والأطفال. 
ويأتي دعم البنك العربي لهذا المهرجان في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، حيث يحرص البنك على التعاون المستمر مع متحف الأطفال انسجامًا مع اهتمامه بفئة الأطفال من خلال دعم البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية الهادفة الموجهة لهم.   

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وتضمن المهرجان الذي يقيمه المتحف سنوياً بدعم من البنك العربي مجموعة متنوعة من الأنشطة، والعروض المسرحية الممتعة في العلوم والفنون والأدب، وأكثر من 35 ورشة عمل تفاعلية، والتي تهدف في مجملها إلى تحفيز الأطفال على حب التعلم والمعرفة، والبحث بأسلوب قائم على التفاعل والتجربة والاستكشاف، وحثهم على التفكير التحليلي والابتكار. وقد تم تقديم المحتوى والفعاليات بمشاركة أكثر من 10 مؤسسات تعليمية وخبراء تعليم في تقديم محتوى الورشات والأنشطة والعروض للأطفال. 


ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله في العام 2007. ويقع المتحف في حدائق الحسين، ويضم أكثر من 190 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن والحديقة السرية. كما يقدّم برامج تعليمية ومناسبات وعروضًا على مدار العام. 

 




 

 


 

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