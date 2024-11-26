البنك العربي "راعي مصرفي" لمنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MENA ICT Forum 2024

وقد عقد المنتدى على مدار يومين بتنظيم من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة ووزارة الاستثمار، وبمشاركة 75 ممثّلاً عن 43 صندوقاً استثماريّاً من المنطقة.
وقد حمل المنتدى هذا العام شعار "التكامل في الابتكار: استكشاف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي التواصل والابتكار والتحول، الأمر الذي يعكس رؤية المنتدى المتمثلة في استكشاف قدرة التكنولوجيا في أن تكون القوة المحركة للنمو الشامل والتقدم في المنطقة.
وعلى هامش المنتدى، قامت منصة “Omnify” المتخصصة بالخدمات البنكية ((Banking-as-a-Service عبر واجهة برمجة التطبيقات (APIs)، والتي أطلقتها شركة Acabes ، الذراع التكنولوجية للبنك العربي لخدمات وحلول التكنولوجيا المالية ، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميناآيتك (Menaitech) ، الشركة الرائدة والمتخصصة في تقديم حلول مبتكرة لتكنولوجيا نظم إدارة الموارد البشرية لمختلف القطاعات. ومن خلال الاتفاقية، ستقدّم منصة “Omnify” مجموعة شاملة من الخدمات البنكية (Banking-as-a-Service) التي تتيح لشركة ميناآيتك تقديم خدمات مصرفية وحلول مالية لعملائها ودمجها بكل سلاسة ضمن باقة خدماتها الحالية.
وقد تواجد البنك العربي في المنتدى من خلال جناح خاص تضمن مساحات عرض لكل من شركة Acabes لخدمات وحلول التكنولوجيا المالية التي قامت من خلالها بالترويج لمنصةOmnify ، بالإضافة إلى مساحة عرض خاصة للتطبيق البنكي الرقمي - ريفلكت. كما شارك (AB Xelerate) وحدة الابتكار المؤسسي ورأس المال الاستثماري لدى البنك العربي في المنتدى، برعاية ودعم خاص لجناح المستثمرين في "القرية العربية للشركات الناشئة"، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة لتقديم الإرشاد والتوجيه لهم لتعزيز وتوسيع نطاق أعمالهم.
تجدر الإشارة هنا إلى أن رعاية البنك العربي لهذا المنتدى تأتي في إطار حرصه على المساهمة في دعم المؤتمرات والفعاليات التي تعنى بمواكبة المستجدات والتطورات التقنية والرقمية على صعيد تكنولوجيا المعلومات تماشياً مع استراتيجية البنك ورؤيته الطموحة والتي يشكل التحول الرقمي محوراً أساسياً فيها.
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