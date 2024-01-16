البنك العربي يختتم مبادرته الخاصة بالذكاء الاصطناعي“AI Bootcamp” لدعم الشركات الناشئة ورياديي الأعمال

الوكيل الإخباري

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- اختتم البنك العربي مؤخراً مبادرته الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي “AI Startup Bootcamp” من مسرّع أعمال البنك العربي للشركات الناشئة في البنك”AB Xelerate” والتي وفرت فرصة فريدة لرياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطبيقها بطريقة مبتكرة تسهم بشكل فاعل في توسيع نطاق أعمالهم وتسريع تطويرها. ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار حرص البنك العربي على مواكبة التطور السريع الحاصل في قطاع الثورة التكنولوجية والرقمية لاسيما التطورات الحيوية على صعيد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.وقد تقدم من خلال هذه المبادرة نحو 100 ريادي بأفكارهم ومشاريعهم حيث قام فريق البنك المختص بتقييم كافة الأفكار واختيار 10 منها بناءً على كفاءتها ومدى أهليتها للمشاركة. كما التحق أصحاب الأفكار والمشاريع المختارة في ورش عمل تفاعلية شملت حصص تدريبية وإرشاد عملي بقيادة خبراء ومحترفين في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب عرض نماذج واعدة لرواد أعمال كانوا قد نجحوا في جمع التمويل وتوسيع نطاق أعمالهم. وشملت هذه الورش "جلسات المتحدثين الملهمة" قدمتها قائمة من أبرز خبراء مجال الذكاء الاصطناعي من ضمنهم خبراء من “Google Cloud” الذين انضموا للمبادرة كداعمين تقنيين. هذا بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأفكار والمشاريع المشاركة في هذه المبادرة من الوصول إلى رصيد قيّم من البيانات حول السوق ومدى فعالية تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات مثل الصحة والمالية والتجارة الالكترونية وفي مشاريعهم على وجه الخصوص، فضلاً عن تزويد المشاركين بالتوجيهات اللازمة لتطوير منتجاتهم وتحسين جاهزيتها للسوق لتصبح قابلة للتوسع بناءً على إرشادات ثريّة حول كيفية دمج وتفعيل حلول التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات السوق.واختتمت المبادرة فعالياتها في يوم عرض الأفكار الذي خُصّص للعروض التجريبية باختيار أفضل ثلاث أفكار حيث حظي الرياديون بفرصة ذهبية أتاحت لهم عرض مشاريعهم المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي ومناقشتها أمام لجنة تحكيم ضمّت ممثلين من إدارة البنك العربي وعدد من المستثمرين الواعدين. وقد فازت بالمركز الأول شركة “GamerG” وفازت بالمركز الثاني شركة " Musajjel" فيما حصلت شركة " Smartserve" على المركز الثالث. وقد حصل الفائزون على جوائز نقدية من البنك العربي كدعم لهم لمواصلة العمل على تحقيق وتطوير أفكارهم ومشاريعهم.وفي تعليقها على هذه المبادرة قالت السيدة هلا زهران، مدير مسرّع أعمال البنك العربي للشركات الناشئة في البنك”AB Xelerate”: " في ظل التنامي المستمر في التقنيات التكنولوجية الحديثة، يعتبر دمج آلية الذكاء الاصطناعي في الخدمات التقليدية التي يقدمها القطاع المصرفي أمراً ضرورياً حيث تحمل التكنولوجيا اليوم فرصاً كبيرة للارتقاء بالصناعة المصرفية من خلال تعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات المصرفية وتحسين إدارة المخاطر." وأضافت زهران: "يسعى البنك العربي من خلال هذه المبادرة إلى منح الرياديين المشاركين بيئة حاضنة ومحفزة لتطوير منتجاتهم والخروج بنتائج هامة وملموسة في سوق الأعمال بالإضافة إلى ربط الرياديين مع الجهات ذات العلاقة في البنك العربي مما يسهم في تعزيز آفاق فرص التعاون مع البنك مستقبلاً."ومن الجدير بالذكر هنا أن البنك العربي يعتبر من بين المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في توظيف أحدث الحلول التكنولوجية الرقمية على صعيد الخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها لعملائه عبر مختلف القطاعات. كذلك يولي البنك العربي أهمية كبيرة لدعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات العملاء من مختلف الفئات والقطاعات. حيث بادر البنك العربي إلى تأسيس منظومة متكاملة في هذا المجال تشمل مركز للابتكار ومسرعة أعمال. وينسجم هذا التوجه الاستراتيجي للبنك مع حرصه الدائم على دعم الرياديين من أصحاب الأعمال والمشاريع الناشئة التي تساهم في بناء قدرات الشباب وتحفيز روح المبادرة والابتكار وتشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.