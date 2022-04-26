الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الغذاء والدواء: حملة رقابية خلال العيد والتفتيش على مدار الساعة

"التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم

أسعار الذهب محلياً

الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين

مفتي عام المملكة: القدس والمقدسات تعتبر لدى الملك خطا أحمر

الأردن بالمرتبة 81 عالمياً على مؤشر الابتكار

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تفاصيل أسعار الخضار اليوم .. والليمون يواصل ارتفاعه

إصابة بحادث تدهور صهريج على اوتوستراد المفرق

الثلاثاء، 26-04-2022 10:02 ص

البنك العربي يدعم برنامجي شهر رمضان والشمول المالي العربي في متحف الأطفال الأردن

Arab-bank-logo


الوكيل الاخباري - يواصل البنك العربي دعمَه لبرنامجي شهر رمضان ويوم الشمول المالي العربي الذين ينظمهما متحف الأطفال الأردن تحت مظلة برنامج "التواصل مع المجتمع"، والذي يعدُّ البنك العربي داعمَه الرئيسي منذ عام 2014.

اضافة اعلان


ويعود برنامجُ رمضان في متحف الأطفال هذا العام بفعاليات تعكس روح وأجواء الشهر الكريم، والتي تشمل العديد من الأنشطة والبرامج الثرية، تتضمن محاكاة لشخصيات علمية إسلامية كالعالم ابن الهيثم وعالمة الفلك مريم الأسطرلابي، وشخصيات الحكواتي وعلاء الدين، إضافة لتقديم عروض علمية مع السيدة واي والتي تركّز فيها على فوائد الصيام بطريقة علمية، إلى جانب الأنشطة الأدبية واليدوية والفنية كصناعة الفوانيس وقراءة القصص في المكتبة وغيرها.


كما رعى البنك العربي خلال الشهر الفضيل إقامة إفطارين خيريين للأطفال من دور رعاية الأيتام والجمعيات الخيرية من ضمن برنامج الإفطارات الخيرية الذي اعتاد المتحف تقديمه في رمضان كل عام ليرسم الابتسامة على وجوه الأطفال حيث عاد هذا البرنامج ليقدّم لهم تجربة رمضانية مميزة بعد أن تم تعليقه لمدة عامين بسبب الجائحة، وقد رافق عدد من موظفي البنك الأطفال بجولة في المتحف شملت أنشطة تفاعلية وتعليمية.

ومن جانب آخر، يصادف شهر رمضان هذا العام الاحتفال بيوم الشمول المالي العربي والذي يحتفل به العالم العربي كل عام في 27 من نيسان، وقد أعد المتحف برنامجاً خاصاً بهذه المناسبة خلال شهر نيسان وبرعاية من البنك العربي، تم من خلاله تقديم مجموعة من الأنشطة الهادفة لنشر الوعي حول مفاهيم التخطيط المالي لدى الأطفال وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة شؤونهم المالية حيث شارك عدد من موظفي البنك بتقديم ورشات عمل متخصصة في هذا المجال.


ووجّهت السيدة سوسن الدلق، المدير العام لمتحف الأطفال الشكر للبنك العربي والقائمين عليه، لدعمهم المستمر لأنشطة وبرامج المتحف التي تركز على مبدأ "التعلّم من خلال اللعب"، في سبيل بناء جيلٍ متعلمٍ من خلال تقديم تجربة نوعيّة للطفل منذ لحظة دخوله إلى المتحف وحتى لحظة خروجه، يتعلّم من خلالها ويتفاعل مع المعروضات المبتكرة والأنشطة التفاعلية العلميّة والعمليّة.


ويعتبر هذا الدعم استكمالاً لمبادرات البنك العربي ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية (معاً)، الذي يسهم في دعم عدة قطاعات منها التعليم، حيث يدعم البنك العربي برنامجَ "التواصل مع المجتمع" من متحف الأطفال، والذي يضم العديدَ من الفعاليات والأنشطة الثرية، التي تركز على أهم المناسبات والقضايا التي تهم الطفل والعائلة، إذ يندرج تحته أيضاً برامج شهر المياه وشهر اللغة العربية وشهر الطفل العربي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
PEP_1186

سي أف أي ترحب بـ "بيب" جوارديولا كسفير عالمي لعلامتها التجارية

(Main Image) EV6

كيا تفوز بعدة جوائز مرموقة "أي إف ديزاين" لعام 2022

Artboard 1 copy

هاتف HUAWEI nova 9 SE المثالي المزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط متوفر الآن في الأردن

OPPO Reno 7series launch1

OPPO تستضيف صحفيين وإعلاميين على السحور وتكشف عن مزايا سلسلة هواتف Reno7

Gold awards

سامسونج للإلكترونيات تفوز بـ 71 جائزة من جوائزiF Design للعام 2022

PR - aman

شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (سي أف أي الأردن) توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أخبار متعلقة
image

البنك العربي يطلق حملة "تحدي العربي فيتنس"من خلال خدمة "Arabi Fitness"

640

البنك العربي يدعم فعاليات رمضانية للأطفال في مركز الملكة رانيا

420221016227239849787

البنك العربي يطلق حملة خاصة ببطاقة فيزا 'معــاً' الائتمانية البلاتينية

Arab-Bank

البنك العربي يساهم في دعم الأسر العفيفة ضمن حملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"رمضان بالخير غير 2022"

6SIWGO234JRSM6LIWTJTXTBGJU

البنك العربي يدعم مبادرة “تجارة عمان” لإضاءة وسط عمان

Arab Bank x the leap!

البنك العربي يجدد دعمه لبرنامج الرياديين من "إنديفر" الأردن !the leap