البنك العربي يدعم برنامجي شهر رمضان والشمول المالي العربي في متحف الأطفال الأردن

الوكيل الاخباري - يواصل البنك العربي دعمَه لبرنامجي شهر رمضان ويوم الشمول المالي العربي الذين ينظمهما متحف الأطفال الأردن تحت مظلة برنامج "التواصل مع المجتمع"، والذي يعدُّ البنك العربي داعمَه الرئيسي منذ عام 2014.

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ويعود برنامجُ رمضان في متحف الأطفال هذا العام بفعاليات تعكس روح وأجواء الشهر الكريم، والتي تشمل العديد من الأنشطة والبرامج الثرية، تتضمن محاكاة لشخصيات علمية إسلامية كالعالم ابن الهيثم وعالمة الفلك مريم الأسطرلابي، وشخصيات الحكواتي وعلاء الدين، إضافة لتقديم عروض علمية مع السيدة واي والتي تركّز فيها على فوائد الصيام بطريقة علمية، إلى جانب الأنشطة الأدبية واليدوية والفنية كصناعة الفوانيس وقراءة القصص في المكتبة وغيرها.



كما رعى البنك العربي خلال الشهر الفضيل إقامة إفطارين خيريين للأطفال من دور رعاية الأيتام والجمعيات الخيرية من ضمن برنامج الإفطارات الخيرية الذي اعتاد المتحف تقديمه في رمضان كل عام ليرسم الابتسامة على وجوه الأطفال حيث عاد هذا البرنامج ليقدّم لهم تجربة رمضانية مميزة بعد أن تم تعليقه لمدة عامين بسبب الجائحة، وقد رافق عدد من موظفي البنك الأطفال بجولة في المتحف شملت أنشطة تفاعلية وتعليمية.



ومن جانب آخر، يصادف شهر رمضان هذا العام الاحتفال بيوم الشمول المالي العربي والذي يحتفل به العالم العربي كل عام في 27 من نيسان، وقد أعد المتحف برنامجاً خاصاً بهذه المناسبة خلال شهر نيسان وبرعاية من البنك العربي، تم من خلاله تقديم مجموعة من الأنشطة الهادفة لنشر الوعي حول مفاهيم التخطيط المالي لدى الأطفال وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة شؤونهم المالية حيث شارك عدد من موظفي البنك بتقديم ورشات عمل متخصصة في هذا المجال.



ووجّهت السيدة سوسن الدلق، المدير العام لمتحف الأطفال الشكر للبنك العربي والقائمين عليه، لدعمهم المستمر لأنشطة وبرامج المتحف التي تركز على مبدأ "التعلّم من خلال اللعب"، في سبيل بناء جيلٍ متعلمٍ من خلال تقديم تجربة نوعيّة للطفل منذ لحظة دخوله إلى المتحف وحتى لحظة خروجه، يتعلّم من خلالها ويتفاعل مع المعروضات المبتكرة والأنشطة التفاعلية العلميّة والعمليّة.



ويعتبر هذا الدعم استكمالاً لمبادرات البنك العربي ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية (معاً)، الذي يسهم في دعم عدة قطاعات منها التعليم، حيث يدعم البنك العربي برنامجَ "التواصل مع المجتمع" من متحف الأطفال، والذي يضم العديدَ من الفعاليات والأنشطة الثرية، التي تركز على أهم المناسبات والقضايا التي تهم الطفل والعائلة، إذ يندرج تحته أيضاً برامج شهر المياه وشهر اللغة العربية وشهر الطفل العربي.