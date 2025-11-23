الإثنين 2025-11-24 03:24 ص
 

احذر.. 98% من 800 منتج عبر المنصات الإلكترونية يهدد صحة المستهلكين

تع
تعبيرية
 
الأحد، 23-11-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت منظمة حماية المستهلك البريطانية ويتش؟ من انتشار مئات المنتجات الخطرة على منصات التسوق الإلكتروني مثل أمازون وإيباي وإيتسي، والتي قد تسبب اختناق الأطفال، صدمات كهربائية، وحرائق منزلية.

اضافة اعلان


وأوضحت المنظمة أن نحو 800 منتج تم تحديده باستخدام بحث الصور على غوغل، ووجدت أن 98% منها يشكل خطراً كبيراً على المستهلكين، بما في ذلك ألعاب موسيقية خشبية، ديناصورات مطبوعة ثلاثية الأبعاد، أكياس نوم للأطفال، سلالم ألومنيوم، وأدوات تجميل مثل أجهزة تسخين الشمع وبخار الأظافر.


وأظهرت الاختبارات أن معظم هذه المنتجات لا تمتثل للوائح السلامة البريطانية، رغم تصنيفها على أنها آمنة، فيما أظهرت بيانات المنظمة أن 90% من البريطانيين استخدموا الأسواق الإلكترونية خلال العامين الماضيين، وتعرض نحو 8.8 مليون شخص لأضرار بسبب منتجات معيبة أو خطرة.


ودعت ويتش؟ الجهات التنظيمية والمستهلكين إلى توخي الحذر والتحقق من سلامة المنتجات قبل شرائها، خصوصاً تلك الموجهة للأطفال.

 

 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة