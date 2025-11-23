احذر.. 98% من 800 منتج عبر المنصات الإلكترونية يهدد صحة المستهلكين

الوكيل الإخباري- حذّرت منظمة حماية المستهلك البريطانية ويتش؟ من انتشار مئات المنتجات الخطرة على منصات التسوق الإلكتروني مثل أمازون وإيباي وإيتسي، والتي قد تسبب اختناق الأطفال، صدمات كهربائية، وحرائق منزلية.

وأوضحت المنظمة أن نحو 800 منتج تم تحديده باستخدام بحث الصور على غوغل، ووجدت أن 98% منها يشكل خطراً كبيراً على المستهلكين، بما في ذلك ألعاب موسيقية خشبية، ديناصورات مطبوعة ثلاثية الأبعاد، أكياس نوم للأطفال، سلالم ألومنيوم، وأدوات تجميل مثل أجهزة تسخين الشمع وبخار الأظافر.



وأظهرت الاختبارات أن معظم هذه المنتجات لا تمتثل للوائح السلامة البريطانية، رغم تصنيفها على أنها آمنة، فيما أظهرت بيانات المنظمة أن 90% من البريطانيين استخدموا الأسواق الإلكترونية خلال العامين الماضيين، وتعرض نحو 8.8 مليون شخص لأضرار بسبب منتجات معيبة أو خطرة.



ودعت ويتش؟ الجهات التنظيمية والمستهلكين إلى توخي الحذر والتحقق من سلامة المنتجات قبل شرائها، خصوصاً تلك الموجهة للأطفال.