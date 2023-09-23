السبت 23-09-2023
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السبت، 23-09-2023 01:19 م

البنك العربي يطلق برنامج تدريبي لنشر الوعي المالي للسيدات في المحافظات

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الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي بالتعاون مع مؤسسة إنجاز برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعزيز ورفع الوعي المالي للسيدات في عدة محافظات من المملكة وذلك ضمن استراتيجية البنك العربي على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وجهوده لتعزيز ونشر الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع المحلي. اضافة اعلان


 ويسعى هذا البرنامج والذي يأتي في إطار مبادرات البنك العربي لتمكين المرأة الى تعريف السيدات بأهم المفاهيم والمهارات المالية كالتخطيط المالي السليم، وتعزيز مفهوم الاستهلاك الرشيد والتعريف بأهم المنتجات والخدمات المالية والرقمية، وأنواع الحسابات والقروض وكيفية التعامل معها. كما يتضمن المحتوى التدريبي شرحًا لمفهوم الأمن السيبراني وطرق التعامل مع مخاطره.  

ويتعاون البنك العربي في هذا البرنامج مع عدد من المؤسسات غير الهادفة للربح للوصول الى أكثر من 250 سيدة من مختلف الفئات العمرية في شمال ووسط وجنوب المملكة. حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع تكية أم علي، ودار أبو عبدلله، ومؤسسة نهر الأردن والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة. 

 




 

 


 

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