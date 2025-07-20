البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة

09:29 ص

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الوكيل الإخباري- أطلق البنك العربي مؤخراً حملة خاصة بعنوان "وفّر وحافظ على البيئة" تستهدف حاملي البطاقات الائتمانية، تسعى إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية بالتعاون مع المتاجر المتخصصة في بيع منتجات منزلية صديقة للبيئة. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك على تقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة لعملائه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم وتنسجم مع حس المسؤولية المجتمعية والبيئية. اضافة اعلان





وتتيح هذه الحملة لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك العربي شراء أي من المنتجات الصديقة للبيئة والاستفادة من مجموعة من المزايا عند استخدام بطاقاتهم، والتي تتضمن إمكانية التقسيط بفائدة 0% لدى قائمة مختارة من المحلات المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة والمنتجات البيئية والتي تشمل أجهزة التكييف والتبريد وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها. كما يتيح العرض فرصة استرداد نقدي فوري بنسبة 20%، وبحد أقصى 50 ديناراً للعميل طوال فترة الحملة.



وفي تعليقه على الحملة قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يحرص البنك العربي من خلال هذه الحملة على منح عملائه من حاملي بطاقات البنك العربي الائتمانية أفضل الخيارات خاصة تلك التي تهدف إلى استدامة البيئة المحيطة بهم، وذلك بهدف تمكينهم من اتخاذ خيارات ذكية وصديقة للبيئة وتشجيعهم على اختيار الأفضل لبيئتهم بما يتناسب وأسلوب حياتهم ويلبي احتياجاتهم المتجددة". وأضاف: "تعكس الحملة التزامنا بتقديم عروض عملية تدعم تطلعات عملائنا نحو أسلوب حياة أكثر استدامة."



وتتماشى هذه الحملة مع استراتيجية البنك العربي لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتؤكد على التزامه بتقديم حلول مالية تدعم التنمية المستدامة وحماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة لدى العملاء.



هذا وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، إمكانية استخدامها على المستويين المحلي والعالمي، والوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الانترنت "عربي أون لاين" وغيرها العديد من المزايا الأخرى، بالإضافة إلى العروض التسويقية المستمرة التي يقوم البنك بإطلاقها والإعلان عنها على مدار العام.



