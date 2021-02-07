البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع شركة ترفل ون للسياحة والسفر

الوكيل الاخباري -
أطلق
البنك العربي مؤخراً بالتعاون معشركة "ترفل ون" للسياحة والسفر، الشركة
الرائدة في مجالها محلياً وإقليمياً، عرضاً خاصاً لعملائه في المملكة الأردنية
الهاشمية، وذلك بتوفير مزايا قيّمة يستفيد منها حاملي بطاقات البنك العربي عند الدفع
بواسطة بطاقتهم لشراء خدمات السياحة والسفر وذلك من خلال الحجز على موقع الشركة
الالكتروني toghi.com
أو زيارة أحد مكاتبها.اضافة اعلان
ويتيحالعرض
الجديد لحاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع من البنك العربي الحصول على
استرداد نقدي بنسبة 10% من قيمة حجوزاتهم (حتى نهاية شهر آذار) ليتم قيدها بشكل تلقائي
لحساب البطاقة، بالإضافة إلى الحصول على نقاط مكافآت عبر برنامج "نقاط
العربي" الذي يتيح للعملاء كسب النقاط واستبدالها بمجموعة واسعة من المكافآت
النقدية والقسائم الشرائية المجانية.بالإضافة الى برنامج نقاط
المكافآت المتوفر على موقع toghi.com،
كما ويمنح العرض حصرياً لحاملي بطاقات البنك العربي الائتمانية إمكانية تقسيط قيمة
حجوزاتهم بفائدة صفر% ولغاية 12 شهر ضمن برنامج التسديد المريحعند استخدامهم
لبطاقتهم للدفع في أي من مكاتب "ترفل ون" أو من خلال موقعهم الإلكتروني.
وتقدم
شركة"ترفل ون" للسياحة والسفر من خلال موقعها الالكتروني المميز toghi.com مجموعة
متنوعة ومتكاملة من خدمات السفر والسياحة والتي تشملحجز وإصدار تذاكر لأهم شركات
الطيران العالمية، حجوزات الفنادق حول العالم، برامج سياحيّة متكاملة والمصممة
خصيصاً لتلبية جميع
رغبات العملاء، خدمات استئجار السيارات والمواصلات بكافة فئاتها وأنواعها بالإضافة
إلى توفير خدمات تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض محليّاً وعالمياً (MICE) وذلك بأفضل الأسعار مع توفير خدمات ما بعد البيع.
هذا وتجدر
الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها،
القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات
الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق عربي موبايل والخدمة المصرفية
عبر الانترنت "عربي أون لاين" وغيرها العديد من المزايا الأخرى.